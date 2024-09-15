Скільки воїнів "Азову" залишається у ворожому полоні

Вже понад 2 роки у російському полоні перебувають сотні бійців "Азову". За приблизними даними, мовиться про близько 700 українських захисників.

Частину полонених бійців вдалося повернути під час обмінів 13 та 14 вересня. Керівниця патронатної служби бригади "Азов" Олена Толкачова в етері телемарафону повідомила, що у полоні залишаються ті, на яких базувався "Азов", передає 24 Канал.

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700 азовців досі у полоні

Толкачова повідомила, що понад 2 роки у ворожому полоні перебуває близько 700 бійців "Азову". Серед них є й ті бійці, на яких базувався полк.

Ще приблизно 700 людей перебувають у полоні. Точно я не можу сказати, приблизно 680,

– повідомила Толкачова.

Вона додала, що у полоні перебувають бійці, на яких "полювали" росіяни після кремлівської пропаганди. Толкачова також пояснила, чому у ЗМІ пишуть про 900 полонених бійців "Азову".

Так, 900 полонених – це не лише азовці, а й усі військовослужбовці військової частини 3057. Це особи, які не служили у полку "Азов". Водночас азовці були прикріплені до цієї військової частини.