На передову всією бригадою і з новою технікою: як за півтора року змінився "Азов"

"Азов" – це саме той легендарний підрозділ, яким пропаганда довгі роки лякала росіян. Причина цього доволі банальна: після початку повномасштабного окремий загін спецпризначення проявив себе як один із найбільш боєздатних підрозділів.

"Азов" звільняв Маріуполь у 2014 році, героїчно обороняв його у 2022-му, а сьогодні, вже ставши бригадою, готовий до нових боїв на шляху звільнення українських територій. Про історію легендарного підрозділу та як він змінився за півтора року великої війни – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Варте уваги Вістря українського удару: для чого створили Гвардію наступу та які завдання вона виконує

Історія створення "Азову"

Створення підрозділу під назвою "Азов" було реакцією на початок російсько-української війни ще у 2014 році. Від початку, ще як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення, був створений на базі Міністерства внутрішніх справ.

Як не парадоксально, але російська пропаганда всі 9 років ледь не розпиналася, намагаючись ототожнювати підрозділ з міфічним "українським фашизмом і неонацизмом".

У розумінні будь-якого росіянина "Азов" і "фашизм" – це слова синоніми. Хоча етимологія цієї назви доволі проста – підрозділ був створений у Бердянську, а після звільнення місцем його дислокації є Маріуполь.

Обидва міста розташовані на півночі Азовського моря. Навіть у самій Росії є місто з назвою Азов – воно розташоване на гирлі річки Дон, де та впадає в Азовське море. Всього за якихось 130 кілометрів від Маріуполя.

Та мова не про росіян, а про підрозділ, який за 9 років боротьби з російською агресію зарекомендував себе як один з найбоєздатніших у всьому українському війську. А на початку 2023 року "Азов" розширили до бригади, що увійшла до Гвардії наступу.

Коротка історія підрозділу "Азов" / Інфографіка 24 Каналу

"Азов" після 24 лютого 2022 року

Початок повномасштабного вторгнення Росії окремий загін спеціального призначення "Азов" зустрів у Маріуполі. Під командуванням Дениса "Редіса" Прокопенка полк зайняв оборону міста й прилеглих сіл.

Разом з місцевою поліцією, прикордонниками та бійцями 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського бійці підрозділу втримували місто, а згодом комбінат "Азовсталь" до 20 травня.

На 86-ий день після повномасштабного вторгнення надійшов наказ від вищого керівництва держави зупинити спротив. За цей час "Азов" відзвітував про вбитих ворогів у кількості до 2 тисяч, а також сотні знищеної ворожої техніки.

Оборона Маріуполя відбувалася в надлюдських умовах, коли ворог переважав своєю чисельністю наших захисників ледь не в десятки разів. Цей подвиг оборонців Маріуполя дозволив звільнити від росіян Київську, Чернігівську та Сумську області, а також стабілізувати фронт на південному й східному напрямках.

Втім, сотні азовців опинилися в російському полоні. Значна частина залишається там досі. Та боротьба за них триває – військові поповнюють "обмінний фонд", а влада веде переговори про нові обміни.

Також цікаво Перетвори свою "Лють" на зброю: для чого в Нацполіції створили штурмову бригаду

"Азов" сьогодні: що змінилося

У січні 2023 року "Азов" став однією з бригад нової Гвардії наступу. На той момент у підрозділі вже тривало формування третього полку, але нові завдання, пов'язані з розширенням до бригади, стали ще на голову вищими.

Богдан "Тавр" Кротевич Виконувач обов'язків командира "Азову" Загалом змінилося все. Крім чисельного складу, змінився штаб. На даний момент ми маємо 6 механізованих батальйонів, а в полку було лише 2. Плюс батальйон вишколу – це "інструкторський" батальйон. Також маємо бригадну артилерійську групу.

Бригадна артилерійська група "Азову" озброєна реактивними системами залпового вогню, ствольною артилерією калібрів 155, 152 та 122 міліметри. У кожному механізованому батальйоні є батарея 120-міліметрових мінометів, а в ротах є міномети калібру 82 міліметри.

Фронт завдань, які ми можемо виконувати, розширився. Раніше, коли ми виходили батальйоном на фронт, то займали не дуже велику ділянку оборони. Найбільше ми виходили батальйонно-тактичною групою на Світлодарську дугу в 2019 році й займали лінію оборони на 15 кілометрів,

– розповів Богдан Кротевич в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.

За його словами, порівнювати "Азов" зразка 24 лютого 2022 року та сьогодні – дуже складно. Мовляв, за цей час змінився формат підрозділу, його озброєння. Та й навіть сама війна стала зовсім іншою.

"Ви повинні розуміти, що навіть той факт, що багато наших бійців досі перебувають у полоні, – також впливає на наш моральний стан. Як з доброї сторони, так і з поганої. Це є мотивацією для нас битися, але це й поганий настрій, бо поки ми не можемо дістати всіх побратимів одразу", – пояснює виконувач обов'язків командира "Азову".

Ускладнює процес керування підрозділом окупація Маріуполя. Адже саме в місті Марії на березі Азовського моря й розташовувалися пункти постійної дислокації "Азову".

Богдан "Тавр" Кротевич Виконувач обов'язків командира "Азову" Також потрібно розуміти, що за відсутності командира "Азову" полковника Дениса Прокопенка підрозділ не має тої боєздатності, якої буде мати з ним.

Розмова з Богданом Кротевичем була записана ще до того, як стало відомо про повернення в Україну командирів оборони Маріуполя.Денис "Редіс" Прокопенко вже натякнув на ймовірну участь у бойових діях. Водночас в "Азові" заявили , що участь Прокопенка, Паламара та Хоменка підвищить боєздатність підрозділу.Втім, наразі немає інформації, коли офіцери зможуть брати участь у бойових діях. Чи буде це саме в складі "Азову" або ж, можливо, їхній досвід може бути корисним в інших підрозділах чи родах військ.

Бійці "Азову" отримали шеврони на передовій: дивіться відео

Підготовка та повернення на фронт "Азову"

Після завдання щодо формування бригади командуванню "Азову" довелося набирати тисячі новобранців, які згодом у складі Гвардії наступу звільнятимуть українські території. Добровольців набирали як шляхом рекрутингової кампанії Гвардії наступу, так і через власні рекрутингові центри.

Відповідно після такого численного поповнення важливим є питання підготовки новобранців. Адже серед новачків є як ті, хто вже має бойовий досвід, так і зовсім юнаки, які вперше прийшли до бойового підрозділу.

Богдан "Тавр" Кротевич Виконувач обов'язків командира "Азову" Загалом підхід до навчання не змінився. Стало якісніше, звісно. Адже той досвід, який ми отримали під час оборони Маріуполя, ми зараз передаємо, "вбиваємо" в солдатів, сержантів і молодших офіцерів, яких навчають наші інструктори.

На думку командувача "Азову", підготовка стала значно якіснішою, але й сама війна відчутно змінилася. Зокрема, помітний кращий стан забезпечення ворога.

Ми повинні воювати передовсім головою та маневрувати – як у наступі, так і в обороні. Ми "вбиваємо" це у своїх рекрутів, щоб вони розуміли, що там, де ми не маємо переваги в озброєнні, ми повинні підходити творчо й, скажімо так, обходити ворога з флангів,

– каже Богдан Кротевич.

Станом на зараз "Азов" у форматі бригади укомплектований більш як на половину. Позаду в підрозділу кілька місяців підготовки, а попереду – повернення на фронт.

Вже зараз бійці бригади поступово входять у ритм бойових дій – передовсім вони беруть участь в оборонних діях. Втім, поки що "Азов" не перебував на фронті чисельністю більш як батальйонно-тактична група.

Богдан "Тавр" Кротевич Виконувач обов'язків командира "Азову" Ми заводимо по батальйонно-тактичній групі на передову, щоб хлопці там "обстрілювалися". Інструктори готують наших рекрутів тижнями, але обов'язково потрібно, щоб боєць розумів, що таке, коли по тобі стріляє артилерія, ПТРК чи стрілкова зброя. Це можна зрозуміти тільки на лінії фронту.

Оборона – це простіше завдання, ніж штурмові дії. Тож у такий спосіб "зелений" особовий склад проходить фінальні етапи підготовки. Тоді їх виводять, а на заміну заводять інші підрозділи.

Ми розумно керуємо своїм особовим складом, робимо роботу над помилками. Я думаю, вже дуже-дуже скоро ми вийдемо на передову всією бригадою,

– наголосив виконувач обов'язків командира "Азову".

Бійці бригади "Азов" на фронті: дивіться фото

Бригада "Азов": що буде далі

Поки ж триває доукомплектація нової бригади, створеної на базі вже легендарного підрозділу. Хоча "Азов" завдяки своїй впізнаваності мав переваги над іншими бригадами Гвардії наступу, та підрозділ досі недостатньо доукомплектований.

Богдан "Тавр" Кротевич Виконувач обов'язків командира "Азову" Я вважаю, що більше людей повинні йти служити. Адже більше половини – це не 100% у комплектації бригади. Нам треба 100%.

Ми також запитали в "Тавра" про те, чи мріють бійці "Азову" звільнити Маріуполь, який був місцем дислокації підрозділу, коли той ще був полком, і який його бійці героїчно захищали в першій половині 2022 року.

Ні сьогодні, ні вчора, ні завтра немає якогось сакрального значення. Може, хтось хоче звільнити саме Маріуполь. Я хочу звільнити Сімферополь (Богдан Кротевич родом з цього міста, – 24 Канал). Це власні бажання кожного бійця,

– запевняє виконувач обов'язків командира бригади.

Загалом бійцям "Азову" абсолютно рідні кожен сантиметр української землі. Тож вони готові звільняти ті чи інші населені пункти, визначені командуванням.