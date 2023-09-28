"Азов" під час штурму взяв у полон окупантів: серед них був командир

Українські військові із бригади спеціального призначення Нацгвардії "Азов" взяли у полон російських солдатів, коли штурмували ворожі позиції. Серед полонених окупантів був і командир військового формування армії країни-агресорки.

Крім того, азовці також надали допомогу пораненим. Усім іншим полоненим наші захисники забезпечили належні умови утримання у нашій державі.

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"Азов" взяв у полон російського командира

Представники бригади "Азов" зазначили, що бійці 1 та 2 батальйонів 12 бригади спеціального призначення під час штурмів ворожих позицій взяли в полон 4 військовослужбовців армії Росії.

Серед полонених: командир відділення 228 мотострілецького полку, бійці рядового складу, а також представники підрозділу "Шторм-Z",

– сказали військові.

Азовці зазначили, що всім пораненим російським солдатам надали всю необхідну допомогу, в тому числі й медичну, а також забезпечили всі умови утримання. Зрештою всіх цих окупантів незабаром передадуть відповідним службам, щоб вони поповнили обмінний фонд для визволення наших захисників з російського полону.

"Азов" взяв у полон російського командира / Відео з ютуб-каналу "Азову"

Нещодавно ЗСУ взяли у полон ще одного російського командира

Українські військові з 3 окремої штурмової бригади взяли у полон командування 72 окремої мотострілецької бригади російської армії. Це сталося під час штурму ворожих позицій в Андріївці.

Крім того, багато техніки росіян і особового складу ліквідували українські військові. Така операція була вдалою комбінацією рішучих дій і сміливості наших захисників із тактичною майстерністю рішень командирів 3 окремої штурмової бригади.

Наші захисники зазначили, що в окупантів не було іншого виходу, окрім як здатися. Адже Андріївку повністю охопили в кільце, нівелювавши рух російських військових у будь-якому напрямку.

1З2 бригада спеціального призначення Нацгвардії України "Азов" закликає військових Росії здаватися у полон задля збереження власного життя та можливості потрапити до своїх рідних.