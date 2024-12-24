"Ліжка розмістили біля станків з маслом", – військовий "Фрутті" про теракт в Оленівці

Азовці пригадали ніч теракту в Оленівці. Вони упевнені: росіяни зробили все, щоб загинуло якомога більше людей.

24 Канал наводить слова бійця "Азову" на позивний "Фрутті" з посиланням на його інтерв'ю.

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Росіяни розмістили ліжка полонених біля станків із маслом

Там, де були люди, було точне влучання, згадав "Фрутті". До того ж охорона залишила свої пости. Це ще одне свідчення на користь того, що в колонії в Оленівці був підрив.

Там було масло, яке горіло. Ліжка розмістили біля станків з маслом. Вибух був зсередини, дах розворотило зсередини. Це був теракт,

– сказав військовий.

Росіяни були такими ж жорстокими і до своїх. Коли азовці здавалися в полон, один з окупантів "наступив на щось, що вибухнуло". Йому відірвало стопу. Та росіяни не могли йому допомогти, бо не мали турнікетів. Коли ж українські бійці запропонували поміч, то загарбники відмовилися.

"Я був впевнений, що нас розстріляють. Як виявилося, нас не розстріляли, а підірвали, але трохи пізніше це зробили", – завершив "Фрутті".

Під час виходу з "Азовсталі" вороги забрали в нього павербанк, каримат, три ліхтарики, рюкзак. Мовляв, навіщо йому каримат, адже він спатиме на ліжку.