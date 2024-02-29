В Азовському морі горіло судно окупантів – росіяни зазнали втрат, – ГУР

29 лютого в акваторії Азовського почалась пожежа на одному із катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії. Щонайменше 5 окупантів постраждали.

Окрім цього, українська розвідка опублікувала аудіоперехоплення з ворожого судна.

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Подробиці події

В Азовському морі спалахнула пожежа на одному із катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії.

Вогонь охопив ходову рубку російського судна. Екіпаж катера терміново запросив евакуаційну групу, однак врятувалися не всі. Ворог зазнав втрат у кількості п’ятьох окупантів. Про це повідомили самі російські військові.



Уривок з діалогу ворога / ГУР

Що стало причиною пожежі, поки що невідомо.

Причини пожежі на катері держави-агресора Росії, а також характер втрат противника уточнюється,

– повідомили в ГУР.

Перехоплення з палаючого корабля ворога: дивіться відео

Скільки ворог втратив кораблів за останні 2 роки

Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 25 своїх кораблів та катерів. Також ЗСУ знищили 1 підводний човен ворога у Чорному морі.

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Нагадаємо, що 14 лютого Генштаб відзвітував про знищення "Цезаря Кунікова". Ворожий корабель вдалося потопити завдяки спільній спецоперації ЗСУ та ГУР. Судно було знищене разом із важливим вантажем – БК.

Представник ГУР МО Андрій Юсов уточнив, що операція була подібна до тієї, яка проводилася раніше з російським кораблем "Івановєц", але зі своїми особливостями. Знищити корабель вдалося за допомогою морських ударних дронів Magura V5.

Після цього Кремль відправив у відставку командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Соколова. Однак наразі точно невідомо, чи він ще живий. Раніше повідомлялося, що він міг загинути унаслідок українського удару в тимчасово окупованому Севастополі у вересні 2023 року.