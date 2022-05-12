На "Азовсталь" скидають бомбу за бомбою: моторошне відео

Російські окупанти активно обстрілюють територію "Азовсталі", де перебувають захисники Маріуполя. Завод підступно бомбардують з авіації.

Відповідне відео оприлюднив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Загарбники агресивно бомблять територію заводу.

Важливо Їхня героїчна смерть або полон – крах всій Україні, – наречена одного з командирів у Маріуполі

Бомба за бомбою

На "Азовсталі" останні тижні триває справжнє пекло. Російські окупанти цинічно обстрілюють завод з авіації, артилерії, танків та інших видів озброєнь. Українські захисники, попри неймовірно складні умови, обороняються.

Маріуполь. Азовсталь. Так звучить пекло. Так виглядає Незламність. Бомба за бомбою. Снаряд за снарядом. Ми всі у невідплатному боргу перед захисниками Маріуполя, – написав Петро Андрющенко.

Як російські окупанти бомблять територію "Азовсталі": дивіться відео

Остання інформація з "Азовсталі": важливі новини

Зараз українські захисники перебувають на "Азовсталі". Російські окупанти намагаються штурмувати територію заводу, але гарнізон Маріуполя тримається. Ситуація надзвичайно складна: лише за 10 травня окупанти здійснили 20 повітряних атак на "Азовсталь".

на "Азовсталь". Україна домовляється про евакуацію 38 поранених бійців з "Азовсталі". Влада просить політиків, журналістів та громадських діячів не коментувати ситуацію, адже це може завадити переговорному процесу. Наразі немає ніяких перемовин про 500 – 600 людей, як про це повідомляли деякі ЗМІ.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пропонував Путіну евакуювати захисників Маріуполя . Пропозиція була такою: турецький корабель припливає у порт Бердянська, гарнізон евакуюють, і усі бійці залишаються в Туреччині до кінця війни. Путін відмовив. Про це розповів лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

. Пропозиція була такою: турецький корабель припливає у порт Бердянська, гарнізон евакуюють, і усі бійці залишаються в Туреччині до кінця війни. Путін відмовив. Про це розповів лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. 6 травня українські активісти створили петицію до ООН щодо евакуації військових та цивільних з "Азовсталі". Станом на 12 травня вона набрала понад 1,3 мільйона підписів. Крім того, всі цивільні з "Азовсталі" вже евакуйовані.

Україна розглядає варіант деблокади Маріуполя військовим шляхом. Однак поки що цю ідею реалізувати неможливо. Потрібно назбирати достатню кількість зброї, яку постачають західні партнери. Лише так можна буде здійснити наступ та звільнити тимчасово окуповані території.

Важливо – Україна запропонувала Росії обмін щодо захисників "Азовсталі": дивіться відео