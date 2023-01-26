Зима буде спекотною, – підрозділ ССО "Азов" у складі ЗСУ їде під Бахмут
Джерело:Андрій Білецький
Найгарячішою точкою фронту залишається Бахмутський напрямок. Аби підсилити українські позиції, до Бахмута їдуть бійці підрозділу ССО "Азов".
Тепер цей підрозділ офіційно перейменували у Третю окрему штурмову бригаду в складі Сухопутних військ ЗСУ. Бойовий шлях новоствореної бригади розпочнеться зовсім скоро.
Важливо Правду про героїв дізнаються мільйони: Meta пообіцяла не блокувати контент про полк "Азов"
Для окупантів готують багато сюрпризів
Як зазначає лідер Азовського руху Андрій Білецький, вирішальна битва у цій війні – ще попереду і вона потребує нових масштабів.
А отже російським мобілізованим, зекам, вагнерам, соловйовим і воєнкорам буде про що складати байки і легенди. Ми готуємо для них безліч сюрпризів. Зима точно буде спекотною,
– наголосив Білецький.
Українське військове командування покладає на "азовців" нову відповідальність.
Підрозділ ССО "Азов" воюватиме під Бахмутом: дивіться відео
Як створювався підрозділ ССО "Азов"
Бойовий шлях підрозділу розпочався з добровольчого загону тероборони 24 лютого 2022 року. Його створили ветерани підрозділу полку "Азов" та представники Азовського руху.
Бійці ТРО "Азов" захищали Київ та Київщину, а навесні підрозділ був переформатований, і як ССО "Азов" знищував ворога на Запорізькому напрямку, допомагав звільняти Херсон та бився на Донеччині.
В оновленій бригаді відзначили, що постійно зростають чисельно, приймаючи та вишколюючи в своїх лавах високомотивованих бійців.
Оновлені знамена 3-ї окремої штурмової бригади символізують "тяглість традицій української державності: від князівських часів, доби козаччини, перших визвольних змагань і до сучасності".
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, відповідаючи на питання, чи є загроза, що росіяни підуть на Бахмут з 2 сторін, зазначив, що захопити місто – сакральна мета ворога. За словами речника, ворог вже давно намагається захопити Бахмут. Ці намагання тривають понад пів року.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр, окупанти кидають у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки. Вони намагаються прорвати оборону ЗСУ та зазнають шалених втрат, однак не відмовляються від своїх планів.
- Днями Володимир Зеленський констатував, що зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках.
- Своєю чергою, речник Генштабу Андрій Ковальов розповів, що ситуація у Бахмуті – контрольована. Ковальов додав, що питання про вихід із Бахмута не стоїть. Дивно, коли говорять, що ЗСУ мають звідкись вийти. Бо завдання ЗСУ – зберігати Україну, воювати за українську територію. Бахмут – фортеця. Він не падає, бо ЗСУ звідти не виходять.
- Окрім того, у ЗСУ наголосили, що ворог зазнає колосальних втрат біля Бахмута. Там все буквально завалене тілами окупантів.