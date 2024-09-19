Били ногами та палицею: у Києві чоловіки напали на працівника АЗС, бо їм не продали алкоголь

Посеред ночі на одній з АЗС Києва кілька молодиків напали на працівника. Вони прийшли за алкоголем, однак їм його не продали через пізню годину.

Працівник АЗС отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Наразі він перебуває в лікарні, повідомили у поліції Києва.

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Подробиці інциденту

Близько другої години ночі двоє чоловіків прийшли до магазину автозаправної станції та почали вимагати співробітницю продати їм алкоголь.

Жінка відмовила, пояснивши, що алкоголь продається до 22:00. Тож поки один почав сваритися зі нею, другий вийшов на вулицю, де побачив іншого працівника, 45-річного чоловіка.

Він почав з ним суперечку, і коли його друг вийшов з магазину, хлопці напали на чоловіка. Вони били його металевою палицею, яку принесли із собою. Потерпілий втратив рівновагу та впав на землю, тоді зловмисники почали бити його й ногами.

Крім цього, під час падіння з кишені автозаправника випав його мобільний телефон, який зловмисники розбили ногою та кинули в потерпілого.

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Яке покарання загрожує нападникам

Поліцейські розшукали нападників та доставили їх до управління поліції. Фігурантам 22 та 24 роки.

Чоловікам повідомили про підозри у вчиненні хуліганських дій групою осіб (ч. 4 ст. 296 ККУ). Підозрюваним загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.