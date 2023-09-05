BabakovLeaks: французькі ультраправі їздили до Росії коштом Бабакова, той переписувався з Ле Пен

Після того, як хакери зламали пошту спеціального представника Путіна Бабакова, у ЗМІ потрапило багато цікавого. Процес оприлюднення документів назвали BabakovLeaks.

Кремль намагався просувати свої інтереси у Франції. Для цього Олександр Бабаков спілкувався з Марін Ле Пен, лідеркою французьких ультраправих (зараз вона очолює "Національне об'єднання", яке раніше називалося "Національний фронт"). Про це пише InformNapalm.

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Що відомо про Бабакова

З 2012 року він є "спеціальним представником" Путіна, відповідальним за зв'язки з російськими організаціями за кордоном, що робить його одним із ключових людей у ​​мережах впливу Кремля в Європі.

Бабаков був ключовою людиною в переговорах між "Національним фронтом" (НФ) Ле Пен і Кремлем щодо російської позики французькій ультраправій партії в 2014 році. Він відповідав за організацію візитів французьких політиків і переговорів із високопосадовцями Росії – про це писали ще у 2017 році в журналістському розслідуванні французького ЗМІ Mediapart.fr. Тепер же завдяки витоку електронних листів стало ще більше захопливих подробиць про зв'язок між Ле Пен і Бабаковим, указують українські журналісти.

Посвідчення Бабакова, яке давало йому можливість чинити вплив за кордоном / Скриншот 24 Каналу

Ле Пен просила Бабакова організувати зустріч з шефом російської розвідки

У своєму листі лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен просить Бабакова про допомогу. Як член Європарламенту, вона вимагає зустрічі з Сергієм Наришкіним – одним із найближчих соратників Путіна, нинішнім керівником російської розвідки. Що цікаво, вона просить "допомогти нам, як і минулого разу, організувати цю зустріч та інші, які ви вважаєте корисними".

«Шановний Олександре Михайловичу!

Додайте копію листа, надісланого 25 березня 2015 року паном Жаном-Люком Шаффхаузером і моїм колегою Людовіком де Данном пану Сергію Наришкіну, голові Державної Думи, з проханням про зустріч з ним від мого імені. Прошу Вас, шановний Олександре Михайловичу, допомогти нам, як і минулого разу, організувати цю зустріч та інші, які Ви вважаєте корисними. Хочу ще раз висловити вам своє співчуття і теплу приязнь за все, що ви для нас робите, і заздалегідь подякувати вам за неоціненну допомогу.

Марін Ле Пен».

Лист Ле Пен / Скриншот 24 Каналу

Хто такий Сергій Наришкін

Він очолює Службу зовнішньої розвідки Росії із 2016 року. Раніше був головою Держдуми (2011 – 2016) і керівником адміністрації Кремля. Також був головою Комисії з протидії спробам фальсифікації історії на шкоду інтересам Росії – ця пропагандистська установа мала спотворювати історію в підручниках на догоду режиму.



Наришкін навчався в Московській вищій школі КДБ два роки на французькому відділенні. У 2014 році проти нього були введені санкції США та Великої Британії через анексію Криму Москвою та російсько-українську війну.

Бабаков організував для Ле Пен і Шаффхаузера зустрічі з вищим керівництвом Кремля

А ще надіслав Марін Ле Пен офіційний лист-запрошення.

«Шановна пані Ле Пен,

Я хотів би запросити вас і євродепутата Жан-Люка Шаффхаузера відвідати Москву з 24 по 26 травня для зустрічей і переговорів.

Олександр Бабаков».

Як повідомляє Mediapart, Марін Ле Пен нібито зустрічалася з Олександром Бабаковим під час конфіденційної поїздки до Росії в лютому 2014 року, під час обговорень щодо першої російської позики.

Бабаков – близький до Кремля олігарх, який жонглює кількома капелюхами, змішуючи міжнародну політику та бізнес,

– ідеться в розслідуванні.

Він наглядав за схемами та мережами Кремля, щоб поширювати російський політичний і культурний вплив у Європі, зокрема Франції.

Бабаков регулярно обговорював зв'язки з Ле Пен у своїх електронних листах, оскільки бачив, що через неї Москва може просувати свою політичну програму у Франції та на європейській арені –переважно щодо анексії українських територій.

Бабаков приймав доповіді в департаменті по роботі зі співвітчизниками за кордоном МЗС РФ, вони обговорювали ситуацію у Франції.

Поточна ситуація на міжнародній арені, з одного боку, демонструє чіткі антиросійські дії з боку керівництва низки іноземних держав, а з іншого – незгоду з такою позицією багатьох відомих політичних, громадських діячів та представників бізнес-спільноти. Лідери лояльних до Росії структур неодноразово висловлювали побажання щодо посилення та розширення співпраці в умовах продовження санкційного тиску. Наприклад, 26 травня цього року під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним голова партії "Національний фронт" Марін Ле Пен запропонувала російському керівництву сформувати відповідну групу з представників авторитетних політичних і громадських кіл. Відносини з нашими симпатиками часто є неформальними, особистими та делікатними, що зумовлює необхідність уникати стандартних механізмів взаємодії держав, у тому числі дипломатичних,

– ідеться в них.

Росія оплатила поїздку Париж – Москва для французького ультраправого політика Жана-Люка Шаффхаузера

Радник департаменту міжнародного співробітництва апарату Держдуми Анна Кучеревська направила депутату Держдуми Вадиму Коновалову лист про оплату російською стороною "квитка французу".

«Шановний Вадиме Вікторовичу!

Відповідно до домовленості, я надсилаю Вам рахунок-фактуру, наданий Вам радником Марін Ле Пен з міжнародних справ, депутатом Європарламенту Е. Шопрадом, для оплати його авіаквитка Париж – Москва – Париж. Він також залишив номер телефону своєї російськомовної помічниці Тамари Волохової на випадок питань.

Анна Кучеревська».

Помічник Шопрада Тамара Волохова надсилала Бабакову рахунки на оплату квитків на рейс Париж – Москва – Париж для французького гостя.

Волохова також отримала підтвердження від Бабакова, що кошти за квитки для французьких гостей перераховані. Окрім того, Бабаков отримав банківські реквізити "Національного фронту", але в електронній пошті Бабакова потрібна була додаткова інформація про переказ коштів на цей рахунок.

Переписка про "квиток французу" / Скриншот 24 Каналу

Зв'язки Бабакова з французькими журналістами для поширення російського впливу у Франції

Щоб підкреслити проросійські погляди та зв'язки французьких ультраправих із Москвою, були не лише Russia Today і Sputnik, а й дуже лояльні французькі журналісти. І в електронних листах Бабакова є певні докази.

Принаймні, є запити на інтерв'ю від Рафаеля Трезаніні, журналіста Canal+. У своєму листі журналіст пише, що кредит, який російський банк надав партії Марін Ле Пен, мав на меті "підтримати традиційні цінності Франції".

«Шановний Олександре Михайловичу!

Беріть участь у спеціальному проекті Canal+, який транслюється щопонеділка у Франції. Це годинний документальний фільм про зовнішню політику НФ. Останнім часом позиції партії Марін Ле Пен значно зміцнилися завдяки відчутній підтримці російського бізнесу. Зокрема, Перший чесько-російський банк виділив великий кредит на підтримку традиційних цінностей Франції. Ми знаємо, що Національний Фронт заборгував вам значну частину цієї позики. Ми хотіли б обговорити перспективи російсько-французького співробітництва та його важливість для вас. Ми будемо в Москві на початку березня і готові записати з вами інтерв'ю в будь-який зручний для вас час. Будемо дуже вдячні за відповідь.

З повагою, Рафаель Трезаніні».

На Canal+ не вдалося знайти жодного сюжету за участю Бабакова. Однак зламані електронні листи Бабакова виявили його спроби взяти під контроль ЗМІ в Європі, щоб поширити кремлівську пропаганду та посилити вплив Росії.

Бабаков допоміг Ле Пен домовитися про зустріч з Путіним і отримати російський кредит

Марін Ле Пен зустрілася з російським диктатором Володимиром Путіним у березні 2017 року в Москві. Путін стверджував, що не намагався вплинути на президентські вибори у Франції, але зустрівся з Ле Пен, оскільки вона представляє "елемент, що швидко зростає" в європейській політиці.

Лідерка "Національного фронту" закликала скасувати санкції ЄС проти Росії, стверджуючи, що вони є "контрпродуктивними". Вона також заявила, що російська анексія Криму не була незаконною. Ці заяви суголосні російській пропаганді та інтересам Москви, але суперечать міжнародному праву. І саме вони допомогли Кремлю легітимізувати незаконну анексію Криму в політичному дискурсі на міжнародній арені.

Як показують електронні листи та попереднє розслідування Mediapart, російське фінансування Марін Ле Пен було організовано навколо Олександра Бабакова, радника Путіна та спеціального представника президента з питань співпраці з організаціями співвітчизників за кордоном. Електронні листи показали політичне втручання двох російських лобістів.

Шаффхаузер і Бабаков: ідеальна пара для організації фінансування французьких ультраправих

"Національний фронт" отримав кредит від Першого чесько-російського банку у вересні 2014 року. За інформацією Re:Baltica та Mediapart.fr, Марін Ле Пен отримала 9 мільйонів євро від російського банку в обмін на підтримку політики Росії щодо України.

За лаштунками російських позик "Національного фронту" була створена мережа зі своїми посередниками та непрозорими структурами, які допомагали партії Марін Ле Пен отримати мільйони доларів і приховати походження цих коштів. В основі цього сценарію – вирішальна роль Олександра Бабакова, відповідального за зв'язки з російськими "патріотичними" організаціями за кордоном.

Бабаков і наближені до нього особи в період між 2014 і 2016 роками під час зустрічей у Парижі та Женеві зв'язали "Національний фронт" із трьома російськими банками сумнівного профілю. За даними Mediapart, у 2014 році Жан-Люк Шаффхаузер і Олександр Бабаков виступили посередниками в отриманні кредиту Першого чесько-російського банку для "Національного фронту".

Із французького боку операціями керував Жан-Люк Шаффхаузер, депутат Європарламенту та член команди Марін Ле Пен – це видно з електронних листів Бабакова. Його фонд отримав кошти з Британських Віргінських островів через компанію в Люксембурзі.

Як повідомляє Mediapart, фінансова прокуратура Франції почала попереднє розслідування щодо Шаффхаузера в лютому 2016 року після отримання інформації від підрозділу Міністерства фінансів Франції із боротьби з відмиванням грошей Tracfin. Правоохоронні органи намагаються встановити походження коштів Шаффхаузера. У 2014 році він публічно зізнався, що отримав 140 000 євро від HRHF за свої посередницькі послуги.

Але ця справа також має серйозний політичний вимір: кілька обмінів електронними листами показали, що російські посередники консультували Жан-Люка Шаффгаузера в кількох його виступах у Європейському парламенті, таким чином показуючи пропутінський вплив, який стоїть за російським фінансуванням Національного фронту.

За даними Mediapart, 17 березня 2016 року Шаффхаузер і Бабаков зустрілися в Женеві, щоб обговорити подальші плани НФ щодо отримання кредитів в інших російських банках. Mediapart цитує фрагмент електронного листа Шаффхаузера від липня 2014 року, за два місяці до отримання позики, в якому він писав, що "Марін готовий надіслати заяву Reuters" щодо ситуації в Україні. Одержувачем листа був Олександр Воробйов, який, за даними газети, також отримав гроші з російського банку. Воробйов навів євродепутату приклад заяви щодо ситуації в Україні, яку мала зробити Ле Пен. За даними газети, пізніше Ле Пен не надсилала цю заяву.

Патріотизм і зв'язки Бабакова з Францією мають різні виміри. Як повідомили французькі ЗМІ, він володіє нерухомістю у Франції – замком за 37 кілометрів від Версаля та квартирою в Парижі – на дружину та дітей.

Шаффхаузер ідеально підходить Бабакову в Парижі. Він знає способи отримати фінансування з Москви. Згідно з інформацією, отриманою Re:Baltica і Mediapart.fr, у 2014 і 2015 роках Спенсердейл через зареєстровану в Люксембурзі East-West Communication Group заплатив 250 000 євро аналітичному центру Académie Européenne, одним із засновників якого є Шаффхаузер.

Європейська академія відіграла центральну роль у пошуку фінансування "Національним фронтом" у 2014 році. 29 червня того ж року Жан-Люк Шаффхаузер скликав засідання ради директорів цієї "фундації" у своєму домі в Страсбурзі. На порядку денному було питання вступу до Європейської академії двох росіян Михайла Плісюка та Олександра Воробйова. Обидва – впливові особи, тісно пов'язані з армією. Вони очолюють Інститут досліджень міжнародної інтеграції при Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) – міжурядовому військовому союзі в Євразії, що складається з шести пострадянських держав: Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану.

Шаффхаузер, який ніколи не приховував своїх прихильних поглядів на співпрацю з путінською Росією і був одним із міжнародних політиків, які легітимізували так званий референдум про приєднання Криму до Росії в 2014 році, раніше зізнався, що отримав 140 тисяч євро за оформлення попередньої позики "Національному фронту" від Росії через люксембурзьку компанію, яку він відмовився назвати.

Переписка із Шаффхаузером / Скриншот 24 Каналу

Партії Ле Пен ще належить виплатити кредит російській "Авіазапчасті"

Чи була російська позика французькому національному фронту частково подарунком? "Національне об'єднання" кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у 2014 році отримало 9 мільйонів євро кредиту від Першого російсько-чеського банку. Однак банк збанкрутував, і цей борг був переведений на компанію-правонаступника – російську державну сервісну компанію "Авіазапчасть", компанію, яка обслуговує російські літаки за кордоном. Тож борг французької ультраправої партії через посередників викупила "Авіазапчасть" і він досі виплачується.

The Wall Street Journal повідомила , що партія Ле Пен має заплатити російській компанії близько 12 мільйонів євро. У 2020 році "Авіазапчасть" потрапила під позагалузеві санкції США через продаж зброї Північній Кореї, Ірану та Сирії. Тоді ж компанія подала позов до партії Ле Пен про стягнення боргів за кредитом Першого російсько-чеського банку. Справа завершилася мировою угодою, згідно з якою "Національне об'єднання" має здійснити виплати до грудня 2028 року.

Проте Марін Ле Пен відкинула звинувачення в тому, що російський кредит вплинув на її погляди чи діяльність. Лідер партії "Національне об'єднання" сказала про це на слуханнях щодо іноземного втручання у Національних зборах Франції у червні 2023 року. "Національне об'єднання" ініціювало слухання щодо іноземного втручання Марін Ле Пен наприкінці 2022 року, намагаючись припинити звинувачення в тому, що вони є агентом російського впливу у Франції.

Ле Пен потурала агресії Путіна проти України

Марін Ле Пен з 2004 року очолює ультраправу партію "Національний фронт" (із 2018 року – "Національне об'єднання"), а на момент листування була членом Європейського парламенту. У 2017 і 2022 роках вона двічі програла у другому турі президентських виборів Еммануелю Макрону.

Але той факт, що політик з антиєвропейськими поглядами і сумнівними зв'язками з прихвостнями диктатора Путіна навіть проходить у другий тур виборів, лякає.

На початку 2017 року проросійський кандидат Марін Ле Пен назвала антиросійські санкції "абсолютно безглуздими". У разі перемоги на посаді президента Ле Пен пообіцяла визнати Крим частиною Росії, оскільки не вважає анексію Криму незаконною. Вона також додала, що не бачить підстав сумніватися в легітимності проведеного на півострові референдуму. Після того, як Росія розпочала повномасштабну війну та вторгнення в Україну, Ле Пен змінила риторику. Однак її слова були на користь Кремля, оскільки Ле Пен постійно виступала проти надання Україні зброї.

Бабаков є куратором гібридних спроб Росії поширити вплив у Франції через російські асоціації

Робота Бабакова щодо поширення російського впливу у Франції була зосереджена не тільки на Ле Пен і "Національному фронті". Він мав справу з наглядом за російськими організаціями. Листи департаменту по роботі із співвітчизниками за кордоном МЗС РФ свідчать про те, що режим Бабакова і Путіна намагався просувати погляди Москви в Європі за допомогою об'єднань росіян, зокрема у Франції. Кремль використовує російську культуру як інструмент і платформу для просування своєї пропаганди на користь власних геополітичних інтересів.

В одному з листів йдеться про "Діяльність Фонду "Русский мир" із підтримки співвітчизників у 2015-2016 роках".

У 2015-2016 роках Фонд продовжував реалізовувати свої завдання з популяризації російської мови, яка є національним надбанням Росії і важливим елементом російської та світової культури, а також з підтримки програм вивчення російської мови за кордоном. Фонд реалізує свої проєкти в більш ніж 100 країнах світу і підтримує контакти з офіційними партнерами із 5 000 організацій та установ з усіх континентів. Серед зарубіжних партнерів Фонду – провідні університети та освітні установи, заклади культури, бібліотеки, музеї, некомерційні організації та об'єднання, товариства дружби з Російською Федерацією і любителів російської мови та культури, професійні асоціації та об'єднання, організації російських співвітчизників. В умовах санкційних війн, введених проти Росії, Фонд став активніше використовувати свій статус некомерційної, неурядової організації для інформування зарубіжної аудиторії про реальний стан справ і політику Росії, підтримки російськомовного простору, консолідації всіх друзів Росії за кордоном,

– сказано там.

Масштаби діяльності Москви зі створення мережі російських і проросійських організацій по всьому світу вражають.

Телерадіокомпанія "Русский мир", створена у 2015 році для популяризації російської мови та культури, постійно розширює своє мовлення. У 2016 році радіостанція "Русский мир" почала ретрансляцію програм за допомогою російськомовних партнерів на FM-частотах у США (Х'юстон, російськомовна радіостанція "Ми з Техаса"), Канаді (Торонто, російськомовна радіостанція "Мегаполіс Торонто") та Латвії (Рига, російськомовна радіостанція "PIK 100 FM")".

У 2015 році було відкрито 5 нових російських центрів: у Берліні (Німеччина), Гранаді (Іспанія), Алмати (Казахстан), Камчії (Болгарія), Зальцбурзі (Австрія). Крім того, Російський всесвітній кабінет Асоціації "Пізнаємо Євразію" у Вероні, Італія, був перетворений на Російський центр. Наприкінці березня знову відкрив свої двері Російський центр у Макао (Китай) на новому місці – в Університеті Макао. У 2016 році було відкрито 3 російські центри: у Братиславі (Словаччина), Барселоні (Іспанія) і Токіо (Японія). Наразі існує 107 Російських центрів у 46 країнах світу,

– говориться в листі.

В іншому листі Бабаков інформує "Про стан російських співробітників у Франції".

За його словами, "у Франції проживає близько 80 тисяч наших співвітчизників, понад 30 тисяч з яких є громадянами Російської Федерації. У Франції діє значна кількість підприємств малого та середнього бізнесу, які були засновані і очолюються представниками різних хвиль російської еміграції".

"Діяльність Асоціації "Франко-російський діалог" виходить на новий рубіж. Завданням цієї організації, до якої входять провідні представники бізнесу двох країн, видатні наукові, громадські та культурні діячі (в тому числі з числа наших співвітчизників), є сприяння розвитку двосторонніх зв'язків як в економічній сфері, так і в громадянському суспільстві. Керівництво Асоціації робить активні кроки для того, щоб значно підвищити ефективність діяльності "Діалогу". Найбільш активними в цьому плані є Європейська асоціація Святого Володимира, організація "Надія – Схід", Союз русофонів Франції, Російський Червоний Хрест та інші",

– звітує він.

У сфері молодіжного співробітництва серед організацій "співвітчизників" найбільш тісні зв'язки з росіянами підтримували "Версальські кадети", Національна організація лицарів, Національна організація російських скаутів.

Російський центр науки і культури в Парижі (РЦНК) "став місцем проведення святкових та інших заходів і комплексним інструментом роботи зі співвітчизниками, поширення нашої культури і мови". А Представництво Росспівробітництва мало плідні контакти з такими організаціями співвітчизників, як "Союз русофонів Франції", "Франція – Урал", "Російська громада у Франції", "Центр російської мови та культури", "Перехрестя культур", "Максим і Ко".

Такі дані було подано в липні 2012 року.

Бабаков запрошує у Росії "гостя своєї родини" / Скриншот 24 Каналу

Росія поширює свій вплив і пропаганду, щоб нав'язати упереджені погляди Кремля і просувати свої інтереси

У багатьох країнах корупція, хитра пропаганда та російські культурні організації відіграють важливу роль у просуванні Кремлем своїх інтересів, нав'язуванні свого порядку денного та упереджених поглядів. Однак зараз Росія ізольована через безглузду, незаконну і жорстоку війну проти України, а поплічники Путіна, які організували зв'язки з європейськими політиками, перебувають під санкціями.

Самі західні політики, які не цуралися отримувати криваві гроші з Москви, тепер не наважуються відкрито підтримувати Росію, натомість бурмочуть про необхідність переговорів (з агресором), виступають проти санкцій (за порушення міжнародного права і провокування найгіршої безпекової кризи з часів Другої світової війни) і проти надання зброї Україні,

– пишуть журналісти.

Водночас російська пропагандистська машина зазнала болючого удару, оскільки RT і Sputnik були заборонені в Європі, а нові проросійські маріонеткові ЗМІ, такі як "Омерта", мають незначне охоплення. Кінець путінського режиму та російського імперіалістичного наступу на свободу в Європі та незалежність України близький. Можливо, ми спостерігаємо останні місяці існування цього кремлівського режиму. Коли він впаде, популярність його прихильників у Європі також різко знизиться.

Розслідування 24 Каналу про Бабакова

Наші журналісти також знайшли дещо цікаве про Бабакова. Йому присвячено цілих чотири розслідування: