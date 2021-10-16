"Бабусі мерзнуть, а Європі байдуже": російські пропагандисти вигадали новий "хіт"
Джерело:телеграм Анатолія Штірліца
Російські пропагандисти продовжують поширювати дезінформацію про Україну. Цього разу у державі-агресорці заявили про "українських бабусь, які мерзнуть, а світ їм не допомагає".
Чергова пропаганда пролунала на російському телебаченні. Її в мережі оприлюднив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.
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Росіяни поширюють новий пропагандистський хіт
На ролику у студії державного російського телеканалу гості традиційно обговорювали Україну. Один з них побідкався, що Європа "не підтримує бідних українських бабусь".
Ну хоча б ковдр шерстяних привезли бабусям українським, які замерзають. Два або три літаки гуманітарної допомоги,
– заявив гість студії.
Натомість міжнародна спільнота з незрозумілих йому причин натомість "тренує українських солдатів і навчає їх тактики вбивати й маневрувати в умовах міської війни та конфлікту низької інтенсивності".
"Про хлопчиків в трусіках чули, про монтажну піну чули. Ловіть новий хіт роспропаганди про бабусь, що замерзають", – написав Штірліц.
Цікаво, що один із користувачів мережі під оприлюдненим роликом прикріпив скриншот з десятком новин про те, як люди замерзають у Росії. Ймовірно, пропагандисти знову щось наплутали.
Нагадаємо, будь-яка допомога Україні від міжнародних партнерів, зокрема, й у вигляді військових навчань, необхідна, аби краще протидіяти російським найманцям, які окупували частину Донбасу та регулярно обстрілюють українські позиції.
Нові заяви російських пропагандистів: дивіться відео
Інший прояв російської пропаганди
- В українському обласному центрі, місті Миколаїв, нещодавно помітили банер зі словами "Да, мы один народ!" Вони є прямою цитатою глави Кремля Володимира Путіна та однією з центральних тез російської пропаганди.
- Такі ж плакати виявили й в інших містах, зокрема Запоріжжі та Дніпрі