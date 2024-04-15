У Києві няня била дитину в автобусі: як відреагувала поліція та батьки

У мережі опублікували відео, на якому пенсіонерка била та штовхала маленьку дівчину в одному з київський автобусів. Поліція вже склала адміністративний протокол.

Проте батьки дівчинки відмовилися писати заяву у поліції. Також вони вирішили, що дівчинка не проходитиме судмедекспертизу для встановлення побоїв.

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Деталі інциденту

Поліція Києва встановила особу жінки, яка в автобусі била маленьку дівчинку. Виявилося, що це не рідна бабуся дитини, а лише няня. Вона доглядала за дівчинкою, коли мати була на роботі.

Це місцева мешканка 1948 року народження. Вона доглядає за дівчинкою, коли мати дитини на роботі. Стосовно жінки складено адміністративний протокол, за частиною 1 статті 173 – дрібне хуліганство, та направлено до Дніпровського районного суду для ухвалення рішення,

– розповіли у поліції.

Однак попри це мати дівчинки відмовилася від написання заяви та проходження дитиною судмедекспертизи стосовно отриманих побоїв. Сама ж жінка, яка опинилася у центр перепросила за свої дії перед родиною.

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