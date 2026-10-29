"Бачать, що атакують цивільних": військовий пояснив мету ударів Росії по вокзалах

Російські війська 29 жовтня завдали свідомих ударів по транспортних вузлах України, внаслідок чого у Дніпрі загинули 14 людей. Ворожі оператори дронів чітко бачили скупчення цивільних на пасажирських платформах.

Майор ЗСУ Єгор Чечеринда в ефірі 24 Каналу заявив, що влучання реактивних БпЛА по залізничній інфраструктурі є цілеспрямованим воєнним злочином. Загарбники навмисно б'ють по мирних мешканцях, паралельно влаштовуючи показові акції на тимчасово окупованих територіях.

Свідомий терор пасажирів

Під час атаки на залізничний вокзал у Дніпрі ворожі оператори повністю контролювали траєкторію безпілотників і бачили кінцеву точку прильоту.

Оператор, який веде дрон, бачить через відеокамеру, що це платформа і там стоять цивільні, які чекали на електропоїзд Дніпро – Запоріжжя. Вони чудово розуміють, що саме вони атакують,

– наголосив Єгор Чечирінда.

Військовий звернув увагу на кричуще лицемірство Росії: окупанти влаштовують пропагандистські шоу з евакуації цивільних жителів в Олешках на прохання світових лідерів, але одночасно холоднокровно вбивають людей на зупинках і перонах в інших регіонах.

Масовані атаки на транспортні вузли

Окрім Дніпра, російські загарбники посеред дня вдарили по Чернігову, де загинули двоє 15-річних дівчат, а також по Кременчуку, де жертвами атаки стали троє людей. Протягом жовтня це вже щонайменше третя серія масованих обстрілів транспортних вузлів після аналогічних ударів по Прилуках, Краматорську та Запоріжжю, у яких сумарно загинули понад 80 осіб.

Також спікер розповів про труднощі зі знищенням нових швидкісних ворожих БпЛА, які Росія застосувала у Кременчуці. Надмала висота польоту та висока швидкість суттєво ускладнюють їх виявлення стандартними засобами ППО, проте сили протиповітряної оборони збили 3 з 4 дронів під час атаки на Дніпро.