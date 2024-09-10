Слід переналаштувати систему дипломатії, – Зеленський анонсував співпрацю з Глобальним Півднем

Увечері 10 вересня президент України записав традиційне відеозвернення до громадян. Володимир Зеленський згадав про нового голову МЗС, анонсуючи посилення співпраці з Африкою, Латинською Америкою та Азією.

Інакше держави на цих континентах називають "країнами Глобального Півдня". За словами Зеленського, Україні потрібні змістовніші відносини з відповідними союзниками.

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Дипломатичні плани

Окремо президент згадав про нового голову Міністерства закордонних справ Андрія Сибігу та його завдання щодо діалогу з партнерами.

Це буде одним із його (Сибіги – 24 Канал) основних завдань – переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики.

Зеленський додав, що Київ має реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів.

Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці.

Серед важливих пріоритетів поточного року – другий Саміт миру. Триває робота по групах щодо пунктів Формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни.

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Боротьба з ворогом

Володимир Зеленський заявив, що заслухав доповіді розвідки, зокрема ГУР та Служба зовнішньої розвідки. Стосувалися вони наявних для України можливостей, а також загроз.

Ми бачимо, які кроки планують в Москві, ми будемо діяти відповідно – саме так жорстко, як це треба заради України.

Президент наголосив, що у Києві бачать, хто досі хоче якось допомагати Путіну. Україна робить чимало кроків не просто для захисту своєї держави та людей, а й для реальної консолідації світу.

Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир, і на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки… Ми забезпечимо необхідну єдність світу – як би це не було нам складно.

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Про ситуацію на фронті

Глава держави заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Зеленський подякував нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському та Курахівському напрямках, де тривають активні бої.

За словами президента, Київ наближає кроки партнерів, які можуть допомогти українській армії. Зеленський натякнув, що Україні не бракує рішучості, а от рішучість партнерів могла б бути "далекобійнішою".

Водночас триває робота щодо логістики – вчасного постачання оголошених пакетів підтримки.