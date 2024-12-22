На Курщині загинув доброволець й командир "Вільної Грузії" Бадрі Кварацхелія
22 грудня 2024, 15:52Читать новость на русском
Ще один грузинський доброволець поліг у боях за Україну. Цього разу на фронті загинув командир "Вільної Грузії" Бадрі Кварацхелія.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Interpress News.
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Загибель Бадрі Кварацхелія на війні проти Росії
У боях проти російської окупаційної армії загинув командир легіону "Вільна Грузія" Бадрі Кварацхелія. Свій останній бій грузинський доброволець прийняв у Курській області.
Інформацію про загибель бійця підтвердили у міністерстві закордонних справ Грузії.
Вічна пам'ять Герою. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким воїна.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії на фронті в Україні загинуло понад 60 добровольців із Грузії.
Грузинські добровольці на війні в Україні: новини
- Наприкінці жовтня на війні загинув грузинський доброволець Мамука Кекелія.
- У серпні стало відомо, що у боях за Україну загинув грузинський доброволець Віктор Кіпрітіді.
- У липні на війні загинув 47-річний доброволець з Грузії Бондо Гагнідзе. Останній бій воїн прийняв на Донеччині – чоловік отримав кульове поранення.