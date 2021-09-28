Багато людей бояться сказати "ні" Лукашенкові, – Вячорка про підтримку дій диктатора
Джерело:24 канал
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оточений лише маленькою групою соратників. Більшість громадян країни його не підтримують, але стали заручниками режиму.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив білоруський журналіст Франак Вячорка. За його словами, чимало білорусів просто не знають, як вирватися з ситуації.
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"Залишилось багато людей, які бояться сказати "ні" Лукашенкові, які не знають як вийти з цієї системи й з цього режиму", – наголосив Вячорка.
Лукашенка підтримує лише найближче оточення
За словами журналіста, самопроголошений президент Білорусі оточений лише групою лоялістів. Це невелика група людей, що служать в КГБ, міліції, спецслужбах чи охороні диктатора.
Є певна підтримка серед військових регулярної армії, але вона невелика.
Мовиться про те, що більшість сучасних білоруських військових є патріотами. Вони народилися вже у незалежній країні, тож цінують її суверенітет і незалежність.
Вони розуміють Україну, український біль і за що борються українці – за свою територію й суверенітет.
Білоруський журналіст про підтримку Лукашенка: дивіться відео 24 каналу
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