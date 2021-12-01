Багато правоохоронців та мітингувальників і затори: у Києві почався "держперереворот"

У Києві силовики посилено охороняють урядовий квартал через можливий "держпереворот", про який напередодні на пресмарафоні заявив президент Володимир Зеленський. Через перекриття доріг у місті утворюються затори.

За даними патрульної поліції, на 10 вулицях столиці обмежений рух. Водночас в урядовому кварталі велика кількість правоохоронців, однак мітингувальників небагато.

Зверніть увагу Ймовірний "держпереворот": Монастирський звернувся до українців перед 1 грудня

Посилена охорона Верховної Ради

Найбільше силовиків розміщені біля будівлі Верховної Ради, де президент Володимир Зеленський сьогодні звернеться з посланням до нардепів. Мітингувальників небагато. Біля будівлі парламенту починають встановлення сцени для протесту ФОПів.

Крім Верховної Ради, посилено охороняють Маріїнський парк та станції метро. Також правоохоронці оточили Майдан Незалежності.



Правоохоронці біля парламенту / Фото Валентини Поліщук / 24 канал



Мітингарі під Верховною Радою / Фото Валентини Поліщук / 24 канал



Спецтехніка в Києві для посиленої охорони / Фото Валентини Поліщук / 24 канал

Які вулиці перекриті

Через посилену охорону міста, на 10 вулицях обмежили проїзд, а саме:

вулиця Хрещатик;

вулиця Михайлівська;

вулиця Шовковична;

вулиця Лютеранська;

вулиця Круглоуніверситетська;

вулиця Архітектора Городецького;

вулиця Заньковецького;

вулиця Садова;

вулиця Інститутська;

вулиця Липська.



Перекриття вулиць Києва / Карта патрульної поліції

Мітингувальників стало більше

Ближче до початку засідання Верховної Ради мітингувальників на вулиці стало значно більше, а встановлення сцени завершили.

Мітинг біля Верховної Ради: дивіться відео

У МВС заявили, що у випадку переміщення колони мітингувальників по місту, правоохоронці їх супроводжуватимуть. До охорони столиці залучили кінологів, гвардійців та вибухотехніків.

Також у Міністерстві внутрішніх справ закрикали бути обережними журналістів, які висвітлюють події в Києві та додали, що правоохоронці будуть діяти виключно в межах чинного законодавства.

Що відомо про "держпереворот"