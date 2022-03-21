Багато російської техніки ми знищили завдяки допомозі Британії, – Резніков

Велика Британія підтримує Україну у війні, яку проти нашої держави розв'язала Росія. Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що завдяки допомозі Британії вдалося знищити багато ворожої техніки.

Резніков висловив подяку міністру оборони Британії

Про це очільник Міністерства оборони України написав на своїй сторінці у фейсбук. Він зазначив, що Україна 25 днів бореться з російськими військовими злочинцями.

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Резніков заявив, що з моменту вторгнення українські військові знищили майже 1500 БТР та 500 танків російських терористів.

Частина з них була знищена завдяки гуманітарній допомозі від Великої Британії,

– написав український міністр.

За це Резніков висловив подяку міністру оборони Британії Бену Воллесу.

"І я особисто дякую великому другу України – міністру оборони Британії Бену Воллесу за сміливість і дух Британії, що контрастують з деякими іншими партнерами", – написав глава Міноборони України.

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