У багатьох дворах ховали людей, – Зеленський про Бучу та інші міста, що постраждали від Росії

Російська окупація забрала тисячі життів українців. Зараз їхні могили усюди – у дворах, скверах та городах.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу перед парламентом Литви, повідомляє 24 канал.

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Росіяни знищували кожне місто, яке потрапило під окупацію

Лише за кілька тижнів російської окупації, околиці столиці, Чернігівська та Сумська область перетворилися у місця масових поховань українців.

Люди ховали близьких під страхом обстрілу, використовуючи для цього найближчі до укриття ділянки.

Зараз у дворах, скверах, городах – поховання людей, чиї тіла не змогли відвести на кладовище,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що через страшну трагедію увесь світ запам'ятав назву міста Буча, однак це лише один символ злочинів російських військових. Насправді будь-яке місто, де вони закріпилися виглядає так само.

Зеленський додав, що у деокупованих районах України продовжується робота з розслідування воєнних злочинів, скоєних державою-агресоркою.

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