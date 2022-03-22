У багатьох країнах може бути голод, бо ми під обстрілами не можемо сіяти, – Зеленський

Президент зазначив, що через війну в багатьох країнах може бути голод. Адже українці під обстрілами не можуть сіяти, а відтак постачати життєво необхідні продукти.

Україна завжди була одним із найбільших експортерів продовольства. Про це Зеленський заявив під час виступу в італійському парламенті 22 березня, повідомляє 24 канал.

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За словами президента, наслідки війни вже відчуваються в багатьох частинах світу, не лише в Європі. І найстрашнішим буде голод, який наближається для різних країн.

Україна завжди була одним із найбільших експортерів продовольства. Але, як ми можемо сіяти під ударами російської артилерії? Як ми можемо сіяти, коли ворог свідомо мінує поля, знищує бази з пальним? Ми не знаємо, який врожай у нас буде і чи зможемо ми експортувати, коли заблоковані і захоплені наші порти,

– каже Зеленський.

Кукурудза, рослинна олія, пшениця – дрібка з того, що Україна експортує для світу.

"І ціни вже зростають. Тож скільки десятків мільйонів людей потребуватимуть допомоги? – наголошує президент.

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