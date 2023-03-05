У багатьох містах України оголосили повітряну тривогу: не ігноруйте сирени

Зранку повітряна тривога пролунала у багатьох областях України. Закликаємо не ігнорувати сирени та негайно вирушати до укриття, щоб не ризикувати власним життям.

Повітряні тривоги почали ширитися низкою областей України о 08:15. Наразі майже половина нашої країни під загрозою можливого удару.

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В яких областях тривога

Донецька (з 06:46);

Запорізька (08:15);

Полтавська (08:15);

Дніпропетровська (08:15);

Херсонська (08:15);

Миколаївська (08:15);

Черкаська (08:15);

Кіровоградська (08:15);

Харківська (08:15);

Сумська (08:17).



Карта повітряних тривог станом на 08:20 / Скриншот

Станом на 08:25 з моніторингових каналівоголошення повітряної тривоги у низці областей. Хай там як, закликаємо вас не ігнорувати сирени. Ворог надзвичайно підступний і може завдати удару у будь-який момент. Тож перебувайте в укриттях доти, поки не буде відбою.

Напередодні у Повітряних силах підрахували, скільки ракетних ударів окупанти завдають по Україні щодня. Вражаючою статистикою поділився речник Юрій Ігнат.

Б'ють десятками ракет щодня

Російські військові мають не настільки багато крилатих ракет, тож використовують їх рідше. Чого не скажеш про ракети типу С-300. Їх у загарбників тисячі. Тож на щоденній основі вони випускають по 30 – 40 таких снарядів.

Водночас не варто забувати, що окупанти використовують стратегічну авіацію. Вона пересувається усією Росією на далекий схід. Крім того, у небо підіймають тактичну авіацію. І хоч повітряні судна розосереджені, це не заважає завдати ними ударів.

Ракетний терор не зникне

В росіян, хоч і вичерпуються ракети, вони встигають випускати нові. За словами військового експерта Петра Черника, окупанти поставили на конвеєр процес виробництва нових ракет.

Мовиться про Х-101 та 3М14 "Калібр". Їх щомісяця можуть виготовляти по понад 40 штук. Тож за 3 – 4 місяці окупанти можуть накопичити ще 120 таких ракет. До цього варто також додати старі ракети, наявні у ворога.

На думку Черника, варто очікувати великий залп ракет по Україні. Водночас складно припустити, якими саме ракетами та звідки атакуватимуть росіяни.