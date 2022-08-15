Повітряна тривога тривала майже по всій Україні: вибухи чули мешканці Харкова та Запоріжжя

15 серпня 2022 , 23:15
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Близько 22:30 15 серпня у багатьох регіонах України пролунали звуки повітряної тривоги. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.

Жителі деяких областей станом на 23:00 вже повідомляли про вибухи. Зокрема, мовиться про Харків та Нікополь, а згодом вибухи було чутно і на Запоріжжі

Нагадуємо, що під час тривоги слід негайно відкладати всі справи та прямувати до укриття цивільного захисту. Перебувайте там до того часу, доки не сповістять про відбій. Тільки тоді можна виходити, адже в іншому разі – наражаєте себе на небезпеку!

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Повітряна тривога лунала в наступних областях:

  • Львівська
  • Вінницька
  • Черкаська
  • Полтавська
  • Харківська 
  • Кіровоградська
  • Одеська
  • Миколаївська
  • Дніпропетровська
  • Запорізька
  • Херсонська
  • Донецька
  • Луганська

Водночас станом на 00:40 в багатьох областях був відбій тривог, але ще є ракетна загроза в 6 областях: Київська, Чернігівська, Полтавська, Донецька, Луганська.

Вибухи у Харкові

Ворог не припиняє обстрілювати Харків. Місто потерпає від ворожих атак щодня. Близько 22:30 в області оголосили повітряну тривогу, а вже о 22:35 – чули вибухи. Тривога тривала пів години, о 22:56 був відбій.

Втім, мешканці області знову почули сигнали сирен о 23:02, тоді і почули повторні вибухи.

Міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував вечірні обстріли. Він наголосив, що цього разу удар артилерійський. До того ж всього лиш за пів години окупанти здійснили на місто щонайменше дві атаки.

Харків знову під артилерійським обстрілом. Наразі Київський район. Прошу всіх бути обережними, дотримуватись правил двох стін,
– написав він.

Жителі Запоріжжя чули вибухи

Повітряну тривогу у Запорізькій області, як і більшості регіонів України, оголосили близько 23:05. Повідомлення про вибухи з'явились після 23:50.

При цьому місцева влада поки не надавала офіційних підтверджень щодо "прильотів" та наслідків.

У Нікополі теж чули вибухи

Також о 22:52 жителі Нікополя повідомили про звуки вибухів. Повітряна тривога пролунала вже опісля – о 23:07.

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Автор: Марта Касіянчук