Повітряна тривога тривала майже по всій Україні: вибухи чули мешканці Харкова та Запоріжжя

Близько 22:30 15 серпня у багатьох регіонах України пролунали звуки повітряної тривоги. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.

Жителі деяких областей станом на 23:00 вже повідомляли про вибухи. Зокрема, мовиться про Харків та Нікополь, а згодом вибухи було чутно і на Запоріжжі.

, що під час тривоги слід негайно відкладати всі справи та прямувати до укриття цивільного захисту. Перебувайте там до того часу, доки не сповістять про відбій. Тільки тоді можна виходити, адже в іншому разі – наражаєте себе на небезпеку!

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Повітряна тривога лунала в наступних областях:

Львівська

Вінницька

Черкаська

Полтавська

Харківська

Кіровоградська

Одеська

Миколаївська

Дніпропетровська

Запорізька

Херсонська

Донецька

Луганська

Водночас станом на 00:40 в багатьох областях був відбій тривог, але ще є ракетна загроза в 6 областях: Київська, Чернігівська, Полтавська, Донецька, Луганська.

Вибухи у Харкові

Ворог не припиняє обстрілювати Харків. Місто потерпає від ворожих атак щодня. Близько 22:30 в області оголосили повітряну тривогу, а вже о 22:35 – чули вибухи. Тривога тривала пів години, о 22:56 був відбій.

Втім, мешканці області знову почули сигнали сирен о 23:02, тоді і почули повторні вибухи.

Міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував вечірні обстріли. Він наголосив, що цього разу удар артилерійський. До того ж всього лиш за пів години окупанти здійснили на місто щонайменше дві атаки.

Харків знову під артилерійським обстрілом. Наразі Київський район. Прошу всіх бути обережними, дотримуватись правил двох стін,

– написав він.

Жителі Запоріжжя чули вибухи

Повітряну тривогу у Запорізькій області, як і більшості регіонів України, оголосили близько 23:05. Повідомлення про вибухи з'явились після 23:50.

При цьому місцева влада поки не надавала офіційних підтверджень щодо "прильотів" та наслідків.

У Нікополі теж чули вибухи

Також о 22:52 жителі Нікополя повідомили про звуки вибухів. Повітряна тривога пролунала вже опісля – о 23:07.

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