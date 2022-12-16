По всій Україні тривога: є загроза масованої ракетної атаки
У всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Російські загарбники підняли у небо свою авіацію з аеродрому "Енгельс-2".
Повітряні тривоги почали оголошувати орієнтовно з 7 години ранку 16 грудня. Ближче до 8 сирени пролунали ледь не в половині областей України.
Зауважте У Києві та кількох областях була повітряна тривога: ворог атакував дронами-камікадзе
Де оголосили про повітряну тривогу
Сирени лунали в:
- Одеській;
- Миколаївській;Кіровоградській;
- Херсонській;
- Запорізькій;
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Полтавській;
- Харківській;
- Чернігівській;
- Житомирській;
- Вінницькій;
- Черкаській;
- Київській;
- Рівненській;
- а також Сумській областях;
Перші ракети заходять. Не ігноруємо тривогу,
– написав Віталій Кім орієнтовно о 8 годині ранку 16 грудня.
Таке ж звернення до людей оприлюднив і заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він закликав людей перебувати в укриттях.
Окрім того, глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко попередив, що в області є загроза ракетного удару. Він закликав людей перебувати в укриттях.
Яку техніку підняв у небо ворог
За даними monitor, росіяни підняли у небо з аеродрому "Енгельс-2" стратегічну авіацію. Зокрема:
- 718;
- 716;
- 712;
- 721;
- 722;
- 717;
Попередньо, проведені запуски ракет Х-101 вищезгаданими бортами Ту-95 з Каспійського напрямку,
– уточнили в телеграм-каналі.
Можлива атака 60-ма ракетами
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що частина ракет вже над територією України на Півночі.
Очікуємо близько 60 штук...Також думаю, що наше ППО зіб'є 50+ мінімум,
– заявив Кім.
Посадовець зауважив, що всі ми віримо в Збройні Сили України. Окрім цього, рятувальники закликали українців перебувати в укриттях та зберігати інформаційну тишу.
"Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України", – пояснили в ДСНС.
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