В багатьох областях України лунали сирени: росіяни запустили ракети на Кременчук

У вівторок 27 червня в багатьох регіонах України оголошували повітряну тривогу. Росіяни випустили крилаті ракети з літаків Ту-22м3.

Спершу повітряну тривогу оголосили на Сході країни, а згодом про ракетну небезпеку попередили й в інших регіонах. За кілька хвилин стало відомо, що росіяни знову атакують Кременчук, у якому здійснили терористичний обстріл по ТРЦ рівно рік назад, 27 червня 2022 року.

Дивіться також Шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася, – донька загиблої через удар по ТЦ у Кременчуці

Росія знову атакувала Україну

Російські літаки відійшли від пускових рубежів. В Україні оголосили про відбій ракетної небезпеки по всіх областях.У Кременчуці пролунали вибухи. Росіяни атакували місто в роковини їхнього теракту по місцевому ТРЦ.Стало відомо, що ракети рухаються саме на Кременчук.Повітряні Сили повідомили, що ракети рухаються у напрямку Полтавської області.Окупанти випустили по Україні крилаті ракети. У Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.Повітряну тривогу оголосили в Донецькій та Дніпропетровській областях.Сирени залунали у Запорізькій, Харківській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській та Херсонській областях.Російські літаки Ту-22м3 вилетіли з аеродрому Шайковка Калузької області Росії.