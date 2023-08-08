По всій Україні оголошували повітряну тривогу: у Росії злітав МіГ-31К

8 серпня 2023, 17:54
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У багатьох областях України увечері 8 серпня оголошували повітряну тривогу. У Росії з з аеродрому Саваслейка злітав ворожий МіГ-31К.

Українців закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не повідомлять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 Канал.

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Повітряна тривога розпочалася близько 17:53. Згодом вона поширилася на всю територію України. 

Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги,
– наголосили у Повітряних силах ЗСУ.

Серія відбоїв розпочалася о 18:30.

Окрім того, людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео результати роботи ППО. За це можна отримати покарання. До слова, в Одесі затримали двох горе-"блогерів", які виклали у мережу заборонені кадри. Тепер за відеозйомку їм загрожує до 8 років позбавлення волі. 

Важливо! Варто довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог атакує Україну не лише ракетами та дронами, але й фейками. Про ракетну загрозу, зокрема, інформують Повітряні сили ЗСУ у своєму телеграм-каналі
Автор: Мар'яна Бекало