По всій Україні оголошували повітряну тривогу: у Росії злітав МіГ-31К

У багатьох областях України увечері 8 серпня оголошували повітряну тривогу. У Росії з з аеродрому Саваслейка злітав ворожий МіГ-31К.

Українців закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не повідомлять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 Канал.

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Повітряна тривога розпочалася близько 17:53. Згодом вона поширилася на всю територію України.

Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги,

– наголосили у Повітряних силах ЗСУ.

Серія відбоїв розпочалася о 18:30.

Окрім того, людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео результати роботи ППО. За це можна отримати покарання. До слова, в Одесі затримали двох горе-"блогерів", які виклали у мережу заборонені кадри. Тепер за відеозйомку їм загрожує до 8 років позбавлення волі.