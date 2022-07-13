У багатьох областях України була повітряна тривога, у Харкові пролунали вибухи

Через чергову загрозу ворожого обстрілу вночі 13 липня в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Невдовзі почали повідомляти про вибухи у Харкові.

Ні в якому разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже російські ракети часто прилітають в житлові райони, внаслідок чого гинуть мирні жителі, зокрема маленькі діти.

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У багатьох українських областях оголошували повітряну тривогу

Приблизно о 2:45 в багатьох центральних та східних областях України почали оголошувати повітряну тривогу. Зокрема, сирени лунали на:

Донеччині,

Харківщині,

Кіровоградщині,

Запоріжжі,

Дніпропетровщині,

Черкащині,

Миколаївщині.

Окрім цього, повітряна тривога досі триває в Луганській області. Однак її оголосили ще 4 квітня, тобто 99 днів тому.

Станом на 3:30 у більшості областей загроза ворожого обстрілу зникла. Тож повітряну тривогу скасували скрізь, окрім Миколаївщини та Луганщини.

У Харкові чули вибухи

Під час повітряної тривоги важливо не оприлюднювати адрес влучань ворожих снарядів, якщо вони трапляться. Також не варто публікувати фото чи відео з місць обстрілів. Адже така інформація лише грає на руку росіянам, які часто свідомо гатять по житлових будинках, – так їм стає легше коригувати вогонь.

Чергова повітряна тривога у Харкові розпочалася о 3:07. Вона тривала дуже коротко – лише 8 хвилин.

Проте у місті таки встигли пролунати вибухи. За інформацією Суспільного, їх чули приблизно о 3:09, тобто всього через 2 хвилини після вмикання сирени.

Наразі точно невідомо, що стало причиною вибухів. Це могли бути як звуки роботи нашої ППО, так і "прильоти" російських ракет чи снарядів. Офіційної інформації щодо цього поки немає.

Зверніть увагу, що під час однієї з попередніх повітряних тривог у Харкові, яку оголосили о 22:37, також лунали вибухи. Тоді ж сирени увімкнули й в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Згодом стало відомо, що росіяни гатили там з реактивних систем залпового вогню.

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