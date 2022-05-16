У багатьох областях України повітряна тривога: негайно вирушайте в укриття

16 травня 2022 , 08:59
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Зранку 16 травня у багатьох областях України пролунали повітряні тривоги. Негайно вирушайте в укриття, адже це може врятувати вам життя.

Близько 08:40 по областях України почали лунали сирени. Наразі сигнали про повітряну тривогу прозвучали на Півдні, Півночі, а також у центрі України. Будь ласка, не ігноруйте сповіщення та негайно перебирайтеся до укриттів!

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В яких областях пролунали повітряні тривоги

  • Одеська
  • Миколаївська
  • Кіровоградська
  • Черкаська
  • Вінницька
  • Київська та місто Київ
  • Житомирська
  • Чернігівська
 
Автор: Назарій Лазур