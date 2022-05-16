У багатьох областях України повітряна тривога: негайно вирушайте в укриття
16 травня 2022 , 08:59Читать новость на русском
Зранку 16 травня у багатьох областях України пролунали повітряні тривоги. Негайно вирушайте в укриття, адже це може врятувати вам життя.
Близько 08:40 по областях України почали лунали сирени. Наразі сигнали про повітряну тривогу прозвучали на Півдні, Півночі, а також у центрі України. Будь ласка, не ігноруйте сповіщення та негайно перебирайтеся до укриттів!
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В яких областях пролунали повітряні тривоги
- Одеська
- Миколаївська
- Кіровоградська
- Черкаська
- Вінницька
- Київська та місто Київ
- Житомирська
- Чернігівська