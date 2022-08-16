У багатьох областях України – повітряна тривога: прямуйте в укриття

Сьогодні в обід у більшості областях почала лунати повітряна тривога. Мешканців регіонів, де оголосили про небезпеку, закликаємо перейти в укриття чи бомбосховища.

Так, в обід 16 серпня на Півночі, Центрі та Заході України оголосили про повітряну тривогу.

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У яких регіонах оголошена повітряна тривога

Київ та Київська область,

Чернігівська область,

Черкаська область,

Кіровоградська область,

Житомирська область,

Вінницька область,

Рівненська область,

Волинська область,

Тернопільська область,

Хмельницька область,

Івано-Франківська область,

Львівська область,

Чернівецька область,

Закарпатська область.

Крім цього, повітряна тривога оголошена у Луганській області. У цьому регіоні вона не припиняється від 4 квітня.



Повітряна тривога в обід 16 серпня / Скриншот з єМапа

Як поводитись під час повітряної тривоги

Перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади. Візьміть із собою засіб зв'язку та документи.

Допоможіть дістатися до безпечного місця маломобільним сусідам та людям з інвалідністю. Не покидайте напризволяще й домашніх улюбленців, оскільки неможливо передбачити, коли ви зможете повернутися додому.

Після цього якнайшвидше перейдіть до найближчого укриття чи сховища. Якщо ви не можете покинути домівку, принаймні дотримуйтеся правила "двох стін".

Покидайте укриття або безпечне місце лише після відбою.

Не поширюйте адреси "прильотів" та не публікуйте у соцмережах фото/відео з наслідками ворожих обстрілів. Це допомагає ворогу коригувати вогонь.

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