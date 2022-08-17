У більшості областей України лунала повітряна тривога

17 серпня 2022 , 02:30
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Джерело:

Карта повітряних тривог

Вночі 17 серпня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Сирени почали лунати близько 02:30. За годину сирени сповістили про відбій.

Людей просили слід йти в укриття, де потрібно було залишатись до відбою. Про нього стало відомо з офіційних ресурсів.

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Де оголошували повітряну тривогу

  • Київ та Київська область, 
  • Житомирська,
  • Чернігівська,
  • Сумська,
  • Черкаська,
  • Полтавська,
  • Вінницька,
  • Кіровоградська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Донецька,
  • Луганська області.

Нагадаємо, якщо поруч немає укриття, то варто хоча б дотримуватись правила двох стін вдома. Воно передбачає, що від місця потенційного удару людину має відділяти 2 стіни. Одна стримуватиме ударну хвилю, інша захищатиме від уламків.

Крім того, не можна публікувати в мережі кадри вибухів, оскільки це лише допоможе ворогу. Про ймовірні місця прильотів теж говорити не слід. Потрібно чекати офіційної інформації від влади.

Удар по Житомирщині

Вдень 16 серпня в Україні була масштабна повітряна тривога. Вибухи чули в Житомирі.

Згодом очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що окупанти завдали удару по території Житомирського району. Ракети запускали з території білорусі.

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Автор: Ольга Музика