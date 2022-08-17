У більшості областей України лунала повітряна тривога
Джерело:Карта повітряних тривог
Вночі 17 серпня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Сирени почали лунати близько 02:30. За годину сирени сповістили про відбій.
Людей просили слід йти в укриття, де потрібно було залишатись до відбою. Про нього стало відомо з офіційних ресурсів.
Важливо Росіяни потужно обстрілюють Миколаїв: вибухи чутно у різних районах
Де оголошували повітряну тривогу
- Київ та Київська область,
- Житомирська,
- Чернігівська,
- Сумська,
- Черкаська,
- Полтавська,
- Вінницька,
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Харківська,
- Херсонська,
- Донецька,
- Луганська області.
Нагадаємо, якщо поруч немає укриття, то варто хоча б дотримуватись правила двох стін вдома. Воно передбачає, що від місця потенційного удару людину має відділяти 2 стіни. Одна стримуватиме ударну хвилю, інша захищатиме від уламків.
Крім того, не можна публікувати в мережі кадри вибухів, оскільки це лише допоможе ворогу. Про ймовірні місця прильотів теж говорити не слід. Потрібно чекати офіційної інформації від влади.
Удар по Житомирщині
Вдень 16 серпня в Україні була масштабна повітряна тривога. Вибухи чули в Житомирі.
Згодом очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що окупанти завдали удару по території Житомирського району. Ракети запускали з території білорусі.
Дивіться більше – нові деталі про вибухи в Житомирі від мера: відео