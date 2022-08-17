У більшості областей України лунала повітряна тривога

Вночі 17 серпня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Сирени почали лунати близько 02:30. За годину сирени сповістили про відбій.

Людей просили слід йти в укриття, де потрібно було залишатись до відбою. Про нього стало відомо з офіційних ресурсів.

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Де оголошували повітряну тривогу

Київ та Київська область,

Житомирська,

Чернігівська,

Сумська,

Черкаська,

Полтавська,

Вінницька,

Кіровоградська,

Миколаївська,

Одеська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Харківська,

Херсонська,

Донецька,

Луганська області.

Нагадаємо, якщо поруч немає укриття, то варто хоча б дотримуватись правила двох стін вдома. Воно передбачає, що від місця потенційного удару людину має відділяти 2 стіни. Одна стримуватиме ударну хвилю, інша захищатиме від уламків.

Крім того, не можна публікувати в мережі кадри вибухів, оскільки це лише допоможе ворогу. Про ймовірні місця прильотів теж говорити не слід. Потрібно чекати офіційної інформації від влади.

Удар по Житомирщині

Вдень 16 серпня в Україні була масштабна повітряна тривога. Вибухи чули в Житомирі.

Згодом очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що окупанти завдали удару по території Житомирського району. Ракети запускали з території білорусі.

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