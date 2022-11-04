У багатьох областях України – повітряна тривога: прямуйте в укриття

У багатьох областях України 4 листопада оголосили повітряну тривогу. Людей закликають негайно йти в укриття.

Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

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Станом на 16:01 про загрозу сповіщають жителів:

Вінницької області;

Київської області;

Черкаської області;

Хмельницької області;

Житомирської області;

Буковини;

Кіровоградської області;

Миколаївської області;

Херсонської області;

Запорізької області;

Донецької області;

Дніпропетровської області;

Харківської області;

Сумської області.

Зеленський обговорив повітряний щит з американськими сенаторами

Володимир Зеленський після масованих російських атак наголосив, що повітряний щит над Україною має бути. Зокрема, про це український лідер говорив з сенаторами США Крістофером Кунсом і Робом Портманом, які прибули до Києва.

Президент подякував сенаторам за підтримку, яку Штати надають Україні. Також президент розповів про ситуацію на фронті та ракетний терор Росії.

Ми відчуваємо реальну підтримку України і на рівні партій, і на рівні американського суспільства. Вдячний Президенту Байдену, Білому дому та його команді за потужну допомогу нашій армії. Сьогодні для нас це один із пріоритетів,

– заявив Зеленський.

Також увагу приділили питанню викликів у сфері енергетики. Зеленський нагадав, що російські удари по нашій енергетиці та енергооб'єктах не припиняються ні на добу.

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