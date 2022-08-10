У багатьох областях України була повітряна тривога: на Вінниччині чули вибухи

У низці областей 10 серпня оголосили повітряну тривогу. Зокрема, це стосувалось Заходу та Півдня.

Людям слід терміново спускатись в укриття. Сирени в регіонах почали лунати після 15:10. Однак близько 15:40 пішли відбої.

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Вибухи на Вінниччині були планові

Місцеві жителі повідомляють, що у Вінницькій області чули звуки вибухів, пише "Суспільне".

Нагадаємо, що місцева влада раніше повідомляла – у Вінницькій області пролунають вибухи. У селі Писарівка Калинівської громади підриватимуть кар'єр. Однак перед цим мали включити попереджувальний сигнал.

Згодом голова Калинівської громади Василь Поліщук підтвердив, що вибухи були планові. Вони співпали із сигналом повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Волинська,

Харківська,

Одеська,

Миколаївська,

Вінницька,

Хмельницька,

Тернопільська,

Івано-Франківська,

Донецька,

Луганська області.

Зауважимо, що на Луганщині відбою повітряної тривоги немає з квітня. Також система оповіщення не працює у Херсонській області через окупацію.

Як діяти

Коли оголошують повітряну тривогу, не можна нехтувати укриттям. Там варто перебувати до відбою, про який скажуть на офіційних ресурсах. Якщо поруч немає укриття, слід хоча б дотримуватись правил двох стін.

Зверніть увагу! В жодному разі не можна публікувати фото й відео вибухів и "прильотів". Цим ви допомагаєте ворогу корегувати вогонь.

Потрібно чекати офіційної інформації та зберігати спокій.

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