Майже у всіх областях України була повітряна тривога через "Калібри": вибухи прогриміли у Львові

У ніч на 6 липня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Ворог атакував "Калібрами".

Людей закликали йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом. Воно рятує життя.

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Людям нагадуємо, що варто довіряти лише новинам з офіційних джерел. Російські загарбники ведуть активну інформаційну війну й атакують українців не лише дронами та ракетами, але й фейками. Потрібно бути уважними й дбати також про свою інформаційну безпеку.

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