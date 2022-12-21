По всій Україні – повітряна тривога: злетіла ворожа авіація
В Україні станом на 21 грудня оголосили повітряну тривогу. Людей закликають негайно йти в укриття цивільного захисту.
Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 канал.
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Станом на 12:38 повітряна тривога лунає у всіх областях України.
Чому оголосили тривогу
У Білорусі піднялися у небо винищувачі, а також літак: ймовірно, Су-25. Українців попередили, що МіГ-31К – потенційний носій ракети "Кинджал". Зауважують, що наразі рейси – тренувальні та демонстративні.Зверніть увагу! Українцям нагадують, що варто довіряти лише інформації з офіційних джерел. Росія веде активну інформаційну війну й постійно атакує Україну не лише ракетами та дронами, але й фейками.
Чому Міг-и вже частіше підіймають у небо
Російську авіацію щодня підіймають у небо. Водночас у ЗСУ звернули увагу, що все частіше фіксують активність російського літака наведення та Міг-31К. Країна-терористка робить це з однією метою.
Зазначені тренування проводяться з єдиною метою – це уточнення цілей на території України, які призначені для завдання ракетних ударів. Але ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози,
– розповіли у ЗСУ.
Актор Гемілл подарував свій голос програмі Air Alert
Американський актор Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайвоккера в кіносазі "Зоряні війни", подарував свій голос англомовній версії додатку Air Alert.
Гемілл сповіщатиме про п'ять видів небезпеки:
- ракетний удар,
- артилерійський обстріл,
- вуличні бої,
- радіаційна та хімічна загроза.