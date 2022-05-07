Майже в усіх регіонах України – тривоги: біжіть в укриття

У більшості регіонів України близько 13:40 оголосили повітряну тривогу. Людям слід негайно спуститись в укриття.

Наразі це стосується майже усіх областей.

Важливо Окупанти вдарили по Одещині 4 крилатими ракетами зі стратегічної авіації

Де оголосили тривогу

Житомирська область,

Вінницька,

Київська,

Черкаська,

Кіровоградська,

Миколаївська,

Одеська,

Дніпропетровська,

Чернігівська,

Полтавська,

Сумська,

Харківська,

Запорізька,

Донецька,

Луганська,

Івано-Франківська,

Львівська,

Волинська,

Рівненська,

Тернопільська,

Закарпатська.

Наразі тривогу не оголошували лише в Чернівецькій області та в Херсонській. В останній – через окупацію поки не лунають сирени.

Чути вибухи

Додамо, що о 14:20 повідомляють про вибухи в Одесі. Це вже вдруге за добу. Крім того, жителі бачать ракети.

Деталі поки не відомі.

Не ігноруйте тривоги

Нагадаємо, що в укритті треба перебувати, поки не оголосять сигнал про відбій тривоги. Про нього скажуть на офіційних ресурсах. Якщо з певних причин немає можливості піти в укриття, слід дотримуватись хоча б правила двох стін вдома. Одна стіна стримуватиме ударну хвилю, інша – захищатиме від уламків.

Можуть бути провокації

Особливо пильними слід бути у ці вихідні, тобто 7 – 9 травня. У Міноборони повідомляли, що ворог може готувати провокації цими днями. Дата 9 травня для окупантів є, так би мовити, "сакральною". Вони святкують День перемоги у Другій світовій та влаштовують "парад" і "побєдобєсіє".

Крім того, припускають, що в цей день Путін може оголосити офіційно війну Україні та почати мобілізацію. Тому невідомо, що росіянам прийде в голову. Українська влада застерігає, що можуть бути сильні обстріли. Відтак влада наполегливо рекомендує не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Із цим проханням до українців звернувся і президент Володимир Зеленський.

Крім того, громадян просять залишатись вдома та не йти в місця скупчення людей – до пам'ятників та монументів, наприклад. Мери деяких міст порадили людям поїхати на вихідні. Зокрема, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Ранкові обстріли

Зранку 7 травня у кількох областях вже оголошували повітряну тривогу. Росіяни завдали там ракетних ударів.

Росіяни вдарили по Одещині 4 крилатими ракетами зі стратегічної авіації. Це сталось близько 11:40. Люди почули звуки вибухів. Згодом інформація підтвердилась. Про руйнування, жертв чи постраждалих поки не повідомляють.

Ракетного удару завдали і по місту Карлівка, що в Полтавській області. Ракета прилетіла в об'єкт інфраструктури. Від ударної хвилі повибивало шибки у будівлях поруч. Спалахнула пожежа, але рятувальники швидко з нею справились. На щастя, постраждалих та жертв не було.

Крім цього, сили протиповітряної оборони збили одну ракету на Полтавщині.

Також вранці ворог завдав ракетного удару по Краснограду на Харківщині. Жертв та постраждалих нібито немає, але цю інформацію ще з'ясовують.

До теми – Зеленський закликав не ігнорувати повітряні тривоги: