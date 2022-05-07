Майже в усіх регіонах України – тривоги: біжіть в укриття
Джерело:Карта повітряних тривог
У більшості регіонів України близько 13:40 оголосили повітряну тривогу. Людям слід негайно спуститись в укриття.
Наразі це стосується майже усіх областей.
Важливо Окупанти вдарили по Одещині 4 крилатими ракетами зі стратегічної авіації
Де оголосили тривогу
- Житомирська область,
- Вінницька,
- Київська,
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Дніпропетровська,
- Чернігівська,
- Полтавська,
- Сумська,
- Харківська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Луганська,
- Івано-Франківська,
- Львівська,
- Волинська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Закарпатська.
Наразі тривогу не оголошували лише в Чернівецькій області та в Херсонській. В останній – через окупацію поки не лунають сирени.
Чути вибухи
Додамо, що о 14:20 повідомляють про вибухи в Одесі. Це вже вдруге за добу. Крім того, жителі бачать ракети.
Деталі поки не відомі.
Не ігноруйте тривоги
Нагадаємо, що в укритті треба перебувати, поки не оголосять сигнал про відбій тривоги. Про нього скажуть на офіційних ресурсах. Якщо з певних причин немає можливості піти в укриття, слід дотримуватись хоча б правила двох стін вдома. Одна стіна стримуватиме ударну хвилю, інша – захищатиме від уламків.
Можуть бути провокації
Особливо пильними слід бути у ці вихідні, тобто 7 – 9 травня. У Міноборони повідомляли, що ворог може готувати провокації цими днями. Дата 9 травня для окупантів є, так би мовити, "сакральною". Вони святкують День перемоги у Другій світовій та влаштовують "парад" і "побєдобєсіє".
Крім того, припускають, що в цей день Путін може оголосити офіційно війну Україні та почати мобілізацію. Тому невідомо, що росіянам прийде в голову. Українська влада застерігає, що можуть бути сильні обстріли. Відтак влада наполегливо рекомендує не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Із цим проханням до українців звернувся і президент Володимир Зеленський.
Крім того, громадян просять залишатись вдома та не йти в місця скупчення людей – до пам'ятників та монументів, наприклад. Мери деяких міст порадили людям поїхати на вихідні. Зокрема, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Ранкові обстріли
Зранку 7 травня у кількох областях вже оголошували повітряну тривогу. Росіяни завдали там ракетних ударів.
- Росіяни вдарили по Одещині 4 крилатими ракетами зі стратегічної авіації. Це сталось близько 11:40. Люди почули звуки вибухів. Згодом інформація підтвердилась. Про руйнування, жертв чи постраждалих поки не повідомляють.
- Ракетного удару завдали і по місту Карлівка, що в Полтавській області. Ракета прилетіла в об'єкт інфраструктури. Від ударної хвилі повибивало шибки у будівлях поруч. Спалахнула пожежа, але рятувальники швидко з нею справились. На щастя, постраждалих та жертв не було.
- Крім цього, сили протиповітряної оборони збили одну ракету на Полтавщині.
- Також вранці ворог завдав ракетного удару по Краснограду на Харківщині. Жертв та постраждалих нібито немає, але цю інформацію ще з'ясовують.
До теми – Зеленський закликав не ігнорувати повітряні тривоги: