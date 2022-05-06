У багатьох регіонах України – повітряна тривога: прямуйте в укриття

Повітряна небезпека в багатьох областях України. Потрібно спуститись в укриття заради безпеки.

Повітряна тривога є у 9 областях України. Інформацію про неї та оновлення щодо інших областей можна переглянути онлайн на спеціальній мапі.

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У яких регіонах повітряна небезпека

Повітряну тривогу близько 13:00 6 травня оголосили у таких областях нашої держави:

Київська;

Сумська;

Полтавська;

Харківська;

Луганська;

Донецька;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська.

Радимо слідкувати за картою, де можна дізнатись, коли і де саме є повітряна небезпека й не нехтувати правилами й спускатись у бомбосховище. Регіони, в яких лунають сирени, позначені червоним кольором. Ворог активізував свої атаки по всій території України. Адже російські загарбники мають підступний план, щоб знищити нашу інфраструктуру. Тому, не залежно від того, в якому куточку держави ви перебуваєте, прямуйте в безпечне місце.

Основні правила поведінки під час повітряної тривоги

Завжди варто тримати напоготові, а краще при виході біля дверей тривожний рюкзак. У ньому слід мати зібрані документи, гроші, мінімально необхідні речі. Треба також запастись їжею тривалого зберігання та пляшкою води.

Перед виходом у безпечне місце необхідно перекрити газ, воду та світло. Також слід вимкнути загалом всі комунікації, які є.

Спускаючись в укриття, потрібно по дорозі зайти до хворих, старих або немічних сусідів поблизу. Їм варто повідомити про повітряну небезпеку й допомогти спуститись в укриття.

У безпечному місці варто сидіти до кінця повітряної тривоги. Про те, що небезпека минула, має сповістити наступний сигнал сирени, який свідчить про відбій.

Останні обстріли росіян

Те, що російські окупанти продовжують свої підлі обстріли, є аргументом, чому не варто ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Адже в ніч на 6 травня росіяни вкотре обстріляли Дніпропетровську область. По регіону вгатили з системи "Град". На цьому вони не зупинились і був ще й ракетний обстріл.

Через обстріл російських окупантів у Гуляйполі на Запоріжжі загорівся місцевий дитячий садок "Джерельце". Також горіли житлові будинки у місті Пологи та Оріхів. Рятувальникам довелось гасити пожежу в складних умовах.

На Луганщині в місті Попасна бомбардування відбуваються постійно. Також вони є у всьому регіоні, який ворог, схоже, вирішив стерти з лиця землі. Але Попасну бомблять цілодобово, як стверджує очільник ОВА Сергій Гайдай.

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