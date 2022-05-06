У багатьох регіонах України – повітряна тривога: прямуйте в укриття
Повітряна небезпека в багатьох областях України. Потрібно спуститись в укриття заради безпеки.
Повітряна тривога є у 9 областях України. Інформацію про неї та оновлення щодо інших областей можна переглянути онлайн на спеціальній мапі.
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У яких регіонах повітряна небезпека
Повітряну тривогу близько 13:00 6 травня оголосили у таких областях нашої держави:
- Київська;
- Сумська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Луганська;
- Донецька;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Миколаївська.
Радимо слідкувати за картою, де можна дізнатись, коли і де саме є повітряна небезпека й не нехтувати правилами й спускатись у бомбосховище. Регіони, в яких лунають сирени, позначені червоним кольором. Ворог активізував свої атаки по всій території України. Адже російські загарбники мають підступний план, щоб знищити нашу інфраструктуру. Тому, не залежно від того, в якому куточку держави ви перебуваєте, прямуйте в безпечне місце.
Основні правила поведінки під час повітряної тривоги
Завжди варто тримати напоготові, а краще при виході біля дверей тривожний рюкзак. У ньому слід мати зібрані документи, гроші, мінімально необхідні речі. Треба також запастись їжею тривалого зберігання та пляшкою води.
Перед виходом у безпечне місце необхідно перекрити газ, воду та світло. Також слід вимкнути загалом всі комунікації, які є.
Спускаючись в укриття, потрібно по дорозі зайти до хворих, старих або немічних сусідів поблизу. Їм варто повідомити про повітряну небезпеку й допомогти спуститись в укриття.
У безпечному місці варто сидіти до кінця повітряної тривоги. Про те, що небезпека минула, має сповістити наступний сигнал сирени, який свідчить про відбій.
Останні обстріли росіян
- Те, що російські окупанти продовжують свої підлі обстріли, є аргументом, чому не варто ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Адже в ніч на 6 травня росіяни вкотре обстріляли Дніпропетровську область. По регіону вгатили з системи "Град". На цьому вони не зупинились і був ще й ракетний обстріл.
- Через обстріл російських окупантів у Гуляйполі на Запоріжжі загорівся місцевий дитячий садок "Джерельце". Також горіли житлові будинки у місті Пологи та Оріхів. Рятувальникам довелось гасити пожежу в складних умовах.
- На Луганщині в місті Попасна бомбардування відбуваються постійно. Також вони є у всьому регіоні, який ворог, схоже, вирішив стерти з лиця землі. Але Попасну бомблять цілодобово, як стверджує очільник ОВА Сергій Гайдай.
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