"Багатьох турбує": у "Слузі народу" планують внести зміни до ескізу великого Державного Герба

Народні депутати 24 серпня схвалили у першому читанні законопроєкт про великий Державний Герб України. Однак "слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що ескіз може зазнати змін.

Глава провладної партії побачив позитив у тому, що попри поради профільного комітету, парламент не проголосував за документ у цілому. Про це він повідомив під час інтерв'ю виданню НВ.

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Я був прихильником цього. Але зараз бачу, що ми відкрили можливість внести ті зміни, які понад усе зараз хвилюють суспільство. Я не говорю про критиканів, а про притомну частину геральдистів і наших різних художників,

– сказав нардеп.

Він зауважив: "Багатьох турбує перш за все монархічна корона. Насправді є республіки, у яких на гербі є корона. Вона не символізує монархію, а, як правило, цілісність країни, але давайте подискутуймо. Так само так є дискусії щодо анатомічно-фізіологічних особливостей лева".

Депутати готують правки

Олександр Корнієнко додав, що нині народні обранці готують правки до законопроєкту великий Державний Герб України.

Там своєрідна система подачі правок – до текстового опису треба додавати ескіз. Зараз подивимось, як у нас у колег із художнім мисленням, і будемо це все на комітеті розглядати,

– підсумував він.

Раніше президент Володимир Зеленський вніс його на розгляд парламенту як невідкладний

Великий Державний Герб

На позачерговому засіданні Верховної Ради 24 серпня народні депутати підтримали законопроєкт про великий Державний Герб.

Великий Державний Герб України містить у собі 4 основні елементи:

Княжий знак Володимира Великого – тобто малий Герб;

Корону Ярослава Мудрого над тризубом;

Козака з мушкетом – символ війська Запорізького;

Лева, який є символом Галицько-Волинської держави.



Великий Державний Герб / Фото з сайту Верховної Ради