У багатьох українських регіонах – повітряна тривога

26 березня 2022 , 13:33
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Джерело:

"єМапа"

У багатьох українських регіонах оголосили повітряну тривогу. Зокрема, у східних, центральний та північних областях.

У більшості областей сирени почали лунати близько 13:15. Людям треба негайно йти в укриття.

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Де оголосили тривогу

  • Житомирська область,
  • Вінницька,
  • Київська, 
  • Черкаська,
  • Кіровоградська,
  • Полтавська,
  • Сумська,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Харківська,
  • Донецька,
  • Луганська.

Людям необхідно залишатись в укритті, поки не прозвучить сигнал відбою. Про нього скажуть на офіційних ресурсах або дочекайтесь другого звуку сирени.

Автор: Ольга Музика