У багажник заповзла дівчинка, її зґвалтували: казахстанець повідомив жахливу історію з Ворзеля

Правоохоронці та правозахисники фіксують випадки зґвалтувань з боку російських військових на території України. Один із них стався у Ворзелі Київської області.

Про одну з них ексклюзивно сайту 24 каналу розповів громадянин Казахстану Костянтин Кястутисович, який рятував людей з окупованих територій.

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"Врятуйте мене"

Костянтин Кястутисович місяць рятував людей з окупованого Ворзеля. В одному із районів була основна концентрація сил росіян. Там стояло озброєння і проживали окупанти. Звідти надходило багато прохань про допомогу, бо людей не випускали навіть на евакуацію.

Співрозмовник розповів, що мешканців там тримали, як живий щит – жінок, дітей, осіб похилого віку. Люди жили без їжі, тому він вирішив відвезти їм гуманітарну допомогу.

Я під'їхав і виклав із багажника продукти. У цей момент у багажник заповзла дівчинка. Я не бачив її навіть. Я побачив, коли вже від'їхав, що у мене між сидіннями лежить дитина, яка притислася. Коли я побачив її погляд, вона просто сказала: "Врятуйте мене". Я тоді такий страх пережив, бо розумів, що щось не так, і її можуть шукати,

– пригадав чоловік.

Костянтин Кястутисович / Фото Аліни Туришин, 24 канал

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Жахлива історія дівчини

За словами Кястутисовича, 15-річна дівчинка лежала так до українського блокпоста – навіть не підіймалася. Згодом вона розповіла, що її зґвалтували та з неї знущалися. На очах дитини вбили 14-річного хлопчика, а матір підстрелили. Жінка два дні стікала кров'ю і згодом померла. Сама дівчинка просиділа у підвалі десять днів.

Коли вона розказала мені всю цю історію, то я дві доби не спав. Я не поїхав на другий день у Ворзель, я просто плакав. Я не міг уявити, що у 21 столітті таке можуть творити люди. Це були 20-річні хлопці, росіяни, які з неї знущалися. Вони пили, ґвалтували її, знімали це на телефон. Вони фактично показували на ній всю ненависть до України, на цій 15-річній дівчинці,

– зауважив чоловік.

Наразі дівчинку відправили у Латвію, де вона проходить реабілітацію.

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