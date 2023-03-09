Бахмут б'ється, Росія там "сточує зуби", – лейтенант ЗСУ про бої за місто

Ситуація на Бахмутському напрямку дуже складна. Ворог намагається взяти місто в оточення та обрізати шляхи сполучення.

Окупанти накривають з усього – різними типами РСЗВ, масовано б'є артилерією, АГС та СПГ. У будь-який спосіб вони намагаються зруйнувати те, що залишилося від міста, і наближені населені пункти. Про це 24 Каналу сказав лейтенант батальйону "Свобода" Нацгвардії України Роман Конон.

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Їх б'ють, а вони лізуть

Росіяни зазнають шалених втрат на Бахмутському напрямку. Щодня в них сотні загиблих й поранених. За словами лейтенанта, російські загарбники абсолютно не змінюють тактику: спершу вони масовано криють артою, потім посилають солдатів на штурм. Перший ешелон – відділення смертників.

"В них по три білі пов'язки. Це свідчить про те, що вони хворі – СНІД, гепатит, сифіліс. Це найнижча каста", – зазначив Конон. Вони не підлягають евакуації. Якщо вони виживають, хоча це малоймовірно, їх не рятують. Ті, які йдуть у другому ешелоні, просто добивають їх.

Це тактика завалення живою силою. І психологічний тиск, адже наші хлопці 24 години на добу відбивають атаки ворога. Постійно робити це для нас і морально, і фізично складно,

– відзначив лейтенант батальйону "Свобода" Нацгвардії України.

На жаль, резерв живої сили в окупантів величезний. Ситуація з радянськими артилерійськими снарядами аналогічна.

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"Зараз під Бахмутом такий собі мікс з вагнерівців, "чмобіків" й штатних військ. Останніх застосовують для більш серйозних завдань", – стверджує захисник.

Російська армія у дуже дивний спосіб розміновує території. Лейтенант ЗСУ розповів, як це відбувається: йде група, одного бійця відправляють вперед, аби перевірити територію, він підривається. На зміну йому приводять п'ятеро, і усе повторюється. Такий цикл у них безперервний.

Здоровій людині тяжко зрозуміти й усвідомити, як можна таким чином чогось досягти. Це все міфічні й ефемерні успіхи. Вони подають це як величезні досягнення, але це не так. Росіяни на Бахмутському напрямку сточують зуби. Їх кладуть пачками, а воно лізе і лізе,

– говорить Конон.

Військовослужбовець ЗСУ констатував: це закінчиться тоді, коли ми переможемо.

"Бахмут б'ється. На жаль, ми також зазнаємо втрат. Є хлопці, які назавжди залишаться у наших серцях та пам'яті воїнами, титанами, друзями… Про це боляче говорити. Ми повинні за них помститися. Я навіть не знаю, скільки ми маємо вбити росіян за одного нашого захисника", – підсумував Роман Конон.

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