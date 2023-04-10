Полковник ЗСУ розкрив плани росіян на фронті до Великодня

Основні зусилля російська армія кинула на взяття Бахмута. Вони мають орієнтовно тиждень, а потім сподіваються, що наступить "Великоднє перемир’я".

Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що сподівання росіян на перемир’я після Великодня марні.

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В Бахмуті важкі бої

За його словами, зараз у Бахмуті важка ситуація. Росіяни поставили собі за мету повністю захопити місто до Великодня, а тому стягнули всі можливі резерви та техніку. Вони мають великі сподівання, що після того, як вони захоплять Бахмут, настане "Великоднє перемир’я".

"Зараз вони будуть докладати максимум зусиль: авіація, артилерія, елітні підрозділи. Пригожин зрозумів, що має великі проблеми з виконанням поставленого завдання. У нього з’явилось розуміння, що попереду у них лише втеча і тому робить відповідні заяви, що нібито Україна підготувала 400 тисячне військо і "нам (росіянам – 24 Канал) потрібно бігти аж до Ростова". Ось така подача інформації свідчить про те, що у них залишився тиждень. Вони розраховують на якесь перемир’я. Думаю ми їх засмутимо", – заявив Світан.

Роман Світан про ситуацію на фронті: дивитись відео

Полковник ЗСУ в запасі розповів, що ЗСУ підвели до Бахмута підкріплення. Зараз лінія фронту у місті проходить біля залізничної колії, яку росіянам буде дуже важко подолати.

Генерал Сирський повністю контролює ситуацію і прийме вірне рішення для оборони Бахмута. Думаю нам потрібно ще кілька тижнів, а далі буде легше,

– наголосив Світан.

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