Полковник ЗСУ розкрив плани росіян на фронті до Великодня
Основні зусилля російська армія кинула на взяття Бахмута. Вони мають орієнтовно тиждень, а потім сподіваються, що наступить "Великоднє перемир’я".
Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що сподівання росіян на перемир’я після Великодня марні.
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В Бахмуті важкі бої
За його словами, зараз у Бахмуті важка ситуація. Росіяни поставили собі за мету повністю захопити місто до Великодня, а тому стягнули всі можливі резерви та техніку. Вони мають великі сподівання, що після того, як вони захоплять Бахмут, настане "Великоднє перемир’я".
"Зараз вони будуть докладати максимум зусиль: авіація, артилерія, елітні підрозділи. Пригожин зрозумів, що має великі проблеми з виконанням поставленого завдання. У нього з’явилось розуміння, що попереду у них лише втеча і тому робить відповідні заяви, що нібито Україна підготувала 400 тисячне військо і "нам (росіянам – 24 Канал) потрібно бігти аж до Ростова". Ось така подача інформації свідчить про те, що у них залишився тиждень. Вони розраховують на якесь перемир’я. Думаю ми їх засмутимо", – заявив Світан.
Роман Світан про ситуацію на фронті: дивитись відео
Полковник ЗСУ в запасі розповів, що ЗСУ підвели до Бахмута підкріплення. Зараз лінія фронту у місті проходить біля залізничної колії, яку росіянам буде дуже важко подолати.
Генерал Сирський повністю контролює ситуацію і прийме вірне рішення для оборони Бахмута. Думаю нам потрібно ще кілька тижнів, а далі буде легше,
– наголосив Світан.
Ситуація у Бахмуті: головне
- За даними Генштабу ЗСУ ворог продовжує вести наступальні дії у Бахмуті, намагається взяти під повний контроль місто, тривають запеклі бої.
- Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше населеного пункту Богданівка та біля Хромового. Підрозділи сил оборони відбили понад 30 ворожих атак на зазначеній ділянці фронту.
- Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський 10 квітня відвідав місто та зазначив, що українські військові мужньо та фахово виконують поставлене завдання.