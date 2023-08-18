Українські війська атакують південніше Бахмута, – Генштаб

Сили оборони продовжують наступальні дії поблизу міста-фортеці. Наві воїни атакують ворога південніше Бахмута.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ. Також Андрій Ковальов зазначив, що наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах.

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Сили оборони знищують виявлені цілі агресора

Українські оборонці продовжують наступати південніше міста Бахмут. Наші захисники завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях агресора. Окрім того, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Також Ковальов додав, що Сили оборони відбили атаки окупантів на Куп'янському та Лиманському напрямках.

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