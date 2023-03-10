Позаду колони – окупант з автоматом: росіяни почали виводити цивільних з Бахмута

Останні кілька днів росіяни виводять жителів окупованої частини Бахмута у невідомому напрямку. Окупанти виводять їх ланцюгом, дихаючи автоматом у спину останньому.

Росіяни примусово виводять жителів Бахмута. Про це у твітері розповів військовий 93 ОМБР, який зараз бере участь в боях за місто.

Дивіться також Росія може піти далі, – Зеленський пояснив, яка доцільність втримання Бахмута

Росіяни виводять бахмутчан у невідомому напрямку

Військовий розповів, що останні 3 дні росіяни збирають цивільних з лівого берега Бахмутки та виводять їх з міста. Подальша доля цих людей невідома.

За словами захисника, з речей у них в кращому випадку рюкзаки. Цивільні йдуть колонами від 3 до 10 людей, позаду них йде російський окупант з автоматом.

Це взагалі нонсенс, бо місцевий Василь міг на велосипеді їхати від р*сні до нас і назад. Людей з підвалів і їх домівок ми не виганяли, але життя це їм не рятувало. Тепер тих, хто не виїхав, бо "дуже любив своє місто" примусово пересилає р*сня. Така ось іронія життя,

– сказав військовий.

Окупанти виводять людей з Бахмута: відео

Росіяни перебувають на лівому березі Бахмуту