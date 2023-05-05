Чи оточений Бахмут: бійці першої лінії оборони розповіли про ситуацію

На вулицях Бахмута зараз дуже небезпечно. Артилерія працює всюди, а ворога видно неозброєним оком. Однак українські бійці мужньо боронять місто.

Російська армія намагається взяти Бахмут з 1 серпня 2022 року. У квітні 2023 знімальна група проєкту "Український свідок" змогла потрапити в саме місто та зафільмувати руїни, на яке воно перетворилось у ході боїв.

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Бахмут показали бійці 93 ОМБр "Холодний Яр" та пресофіцерка бригади Ірина Рибакова із позивним "Риба". Ці люди перебувають всередині міста, в самому його серці. "Риба" нещодавно повернулась зі Сполучених Штатів, де брала участь у програмі Open World.

Перевага окупантів – кількість

Вона зазначає, треба розуміти різницю між Бахмутським напрямком та Бахмутом. Можна знімати арту, якусь техніку, але дістатись піхоти на першій лінії буває дуже непросто. Ще складніше потім звідти виїхати.

Як зараз виглядає Бахмут / Фото "Українського свідка":

Командир батальйону Ярослав "Паркер" Голівець розповів, що основна перевага окупантів – це їхня кількість. Але навіть попри це, якісно бійці ЗСУ свого противника переважають.

Брали полоненого, знайшли в нього таблетки. Ми не знаємо, що це таке, але не виключаємо, що якісь психотропні. Важко знайти якесь інше пояснення тому, що вони лізуть і лізуть, навіть під мінометним вогнем,

– зазначив командир.

Відчувається перевага росіян в артилерії. Співвідношення арти – приблизно 1:8. Боєприпасів вистачає, але якщо говорити про міномети, то не встигають перекривати вогонь противника.

Підрозділ утримує дуже важливу позицію. Якщо противник протисне тут, то ліворуч та праворуч буде тир.

Побут військових

Знімальна група зафільмувала побут військових, які боронять місто. З комфортних умов — тільки груби, якими бійці можуть опалювати приміщення. В цілому ж вони живуть у вщент зруйнованих будинках, які більше нагадують нетрі.

І навіть попри максимальну інтенсивність боїв, у місті все ще залишаються цивільні. Переважно, це — літні люди, але трапляється і молодь. Військові досі вмовляють їх евакуюватись з міста разом з волонтерами.

До слова, один із бійців бригади, який якраз під час зйомки намагався збити ворожий дрон, загинув у Бахмуті 24 квітня 2023 року. Його ім’я Олег Дорошенко, позивний "Дом". Вічна пам’ять загиблому героєві.

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