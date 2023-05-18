ЗСУ повернули панівні висоти довкола Бахмута, росіяни опинились внизу, – військовий оглядач

У самому Бахмуті, де вагнерівці намагаються просуватися, ситуація досить напружена та складна. Однак навколо міста відбуваються важливі процеси, які можуть перевернути усю битву.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, ситуація в Бахмуті дійсно складна. Однак окупанти розуміють, що навколо міста відбуваються геть інші процеси.

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ЗСУ поновили контроль над панівною висотою біля водосховища на північно-західному секторі. Також на південно-західному секторі йде просування українських військ до чергової панівної висоти поблизу Кліщіївки.

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Чого очікувати далі на Бахмутському напрямку

Як наголосив Коваленко, російські окупанти опиняються в низині у місті. А ЗСУ повертають собі висоти довкола Бахмута.

Тепер окупанти перебувають як на долоні. Найближчим часом може відбутися нарощення вогневого впливу. Можливими наслідками цього може бути й те, що окупантам доведеться тікати з Берхівки, Ягідного, Кліщіївки. Потім вони втратять контроль над Опитним і так далі,

– зазначив Коваленко.

Він наголосив, що це – лише його припущення. Як все виглядатиме далі – можна буде побачити найближчим часом.

Можливо, окупанти розуміють, що можуть перебувати в пастці. Однак вони не здатні зараз зупинитися, адже перед тим упродовж тривалого часу пропаганда "прогрівала" росіян, що от-от вийде захопити Бахмут. Тепер відхід окупантів з міста виглядатиме для жителів Росії як втеча.

Успіхи українських військ біля Бахмута: коротко