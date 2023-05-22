Окупанти зачищають території, які взяли: у Міноборони розповіли про зміни в Бахмуті

У Бахмуті тривають важкі бої. Наразі у місті російські окупанти здійснюють зачистку тих територій, які захопили.

У такий спосіб терористи шукають, чи раптом не залишилися у місті українські диверсійні групи. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

Важливо Що зараз відбувається у Бахмуті: Череватий розставив крапки над "і"

Які зміни відбулися у Бахмуті

За словами Маляр, на сьогодні Збройні Сили України контролюють частину Бахмута. Контроль залишився над певними інфраструктурними та промисловими об’єктами, а також приватним сектором.

Ворог здійснює зачистку тих територій, які він взяв у місті під контроль. Окупанти шукають, чи раптом не залишилися там наші диверсійні групи. До того ж вони робили концерт та співали. Таким чином, пропагандисти вдають вигляд, що вони нібито повністю взяли контроль над Бахмутом, але це не так,

– розповіла заступниця міністра оборони.

Маляр наголосила, що нашим військовим вдається обстрілювати та здійснювати знищення ворога. У деяких окремих місцях, які контролюють загарбники, вони змушені переходити в оборону та якось утримувати.

"Наші ЗСУ ускладнили знаходження ворога у самому місті. І, власне, ми продовжуємо просуватись попри те, що інтенсивність знижена. Оборона Бахмута свої військові задачі виконує. Наступальний потенціал ворога суттєво знижений, ворогу завдані величезні втрати, ми виграли час для певних дій, про які можна буде розказати згодом", – додала Маляр.

ЗСУ відновили тактичну ініціативу навколо Бахмута

В ISW повідомляли, що російські війська втратили частину територій навколо Бахмута. А українське просування може призвести до тактичного оточення сил "Вагнера" у місті-фортеці.

Як стало відомо, російські сили безуспішно намагаються відновити втрачені позиції та відповісти на українські контратаки на флангах Бахмута. Таким чином, українські захисники відновили тактичну ініціативу навколо міста-фортеці.