Ворог перейшов до "сирійської" тактики, – Сирський про ситуацію у Бахмуті

Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку. Він заявив, що бої мають жорсткий характер з обох боків.

Сирський заслухав командирів військових частин та угрупувань щодо ходу оборони та проблемних питань. Нагадаємо, що напередодні Сергій Череватий розповів, який моральний стан росіян у Бахмуті.

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Яка ситуація у Бахмуті

За словами Сирського, бої у Бахмуті мають жорсткий характер з обох боків. Російські терористи перейшли до так званої "сирійської" тактики випаленої землі. Ворог знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії.

Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована,

– зауважив Сирський.

До речі, на Бахмутському напрямку Сирський прийняв оперативні рішення та поставив задачі. Також він зустрівся з особовим складом бригад Сухопутних військ, десантно-штурмових військ, територіальної оборони та відзначив найкращих бійців нагородами, цінними подарунками та грошовими преміями.

"Наші мужні воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи", – наголосив Сирський.

Сирський побував на Бахмутському напрямку / фото Military Media Center

До речі, очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що у важких боях наші воїни продовжують тримати Бахмут.

"Фортеця Бахмут – це Україна. Слава кожному, хто б‘ється з російськими терористами на Сході та інших напрямках", – написав він.

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