ЗСУ контролюють увесь Бахмут артилерією, – військовий експерт про бої на Сході

В Бахмуті тривають запеклі міські бої, а українська артилерія дістає окупантів в будь-якій точці міста. Інколи перестрілки відбуваються максимально близько.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, українські військові здатні гатити з артилерії по розташуваннях окупантів в будь-якій точці міста.

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Зараз приблизно третина міста перебуває під контролем ЗСУ. Росіяни розташовуються біля приватного сектору та промзони.

Ми, як мінімум, утримуємо рубіж оборони в районі висоток Бахмута. Це приблизно третина міста. Хоч йде постійне переміщення рубежів оборони. Ми в режимі активної оборони та інколи проводимо контрнаступальні дії,

– зазначив Світан.

Інколи бої відбуваються максимально близько. Вже були історії, що українські військові перебували в одній квартирі, а окупанти – в іншій.

Яка ситуація у Бахмуті та Авдіївці – розповів Світан: дивіться відео

В Авдіївці гине величезна кількість росіян

Як наголосив Світан, українська артилерія чудово розносить російських загарбників під Авдіївкою. В росіян величезні втрати. Свого часу там знищили більшу частину так званого 1 армійського корпусу донецьких бойовиків. А під час атак там гине до 70% з ворожих штурмових груп.

Після того, як в 1 корпусу були великі втрати, туди кинули донецьку "міліцію". Вона швидко здулася. А зараз туди йдуть російські "вдвшники". І картина така сама. Більш ніж половину цих підрозділів становлять мобілізовані, у яких проблеми з досвідом. Також там працює російська артилерія та авіація. Кількість вильотів зросла десь у 2 рази,

– розповів Світан.

Що відбувається у Бахмуті: коротко