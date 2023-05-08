Лише за останні 9 місяців: у ЗСУ озвучили шалені втрати росіян на Бахмутському напрямку
На сьогодні найзапекліші бої тривають за Бахмут. На цьому напрямку у російських загарбників – шалені втрати.
Так, на Бахмутському напрямку ворог втратив близько 100 тисяч живої сили за останні 9 місяців. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Шалені втрати росіян на Бахмутському напрямку
За словами Череватого, на цьому напрямку росіяни втратили близько 100 тисяч солдатів за 9 місяців. Однак це орієнтовний підрахунок.
Впевнений, що подальша верифікація приведе лише до збільшення цієї цифри. Це природно, оскільки ворог використовує так звані "м'ясні атаки" особового складу як головний метод ведення війни,
– зазначив полковник.
До речі, у середньому за добу на Лиманському та Бахмутському напрямку ворог використовує близько 25 тисяч снарядів, тобто снарядного голоду терористи не відчувають.
"Такі заяви глави ПВК "Вагнера" пов’язані, найімовірніше, з тим, що він взяв на себе занадто багато обіцянок зі взяття Бахмута та придумує ці нісенітниці про снарядний голод, оскільки, крім втрати живої сили, ніяких перемог за ним немає", – вважає Череватий.Зверніть увагу! За минулу добу на Бахмутському напрямку було знищено понад 120 окупантів, 64 солдати зазнали поранень. Також підбито ворожий танк Т-72, ліквідовано 2 станції радіоелектронної боротьби, 5 польових складів.
Актуальні втрати росіян на фронті
Станом на 8 травня від початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилась вже на 194 970 окупантів. За минулу добу наші захисники ліквідували 540 солдатів. Втрати у техніці:
- танків – 3 730 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин – 7 253 (+5) одиниці;
- артилерійських систем – 3 018 (+8) одиниць;
- РСЗВ – 554 одиниці;
- засобів ППО – 306 одиниць;
- літаків – 308 одиниць;
- гелікоптерів – 294 одиниці;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 614 (+42) одиниці;
- крилатих ракет – 947 одиниць;
- кораблів та катерів – 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 958 (+6) одиниць;
- спеціальної техніки – 384 (+4) одиниці.