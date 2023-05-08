Лише за останні 9 місяців: у ЗСУ озвучили шалені втрати росіян на Бахмутському напрямку

На сьогодні найзапекліші бої тривають за Бахмут. На цьому напрямку у російських загарбників – шалені втрати.

Так, на Бахмутському напрямку ворог втратив близько 100 тисяч живої сили за останні 9 місяців. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Шалені втрати росіян на Бахмутському напрямку

За словами Череватого, на цьому напрямку росіяни втратили близько 100 тисяч солдатів за 9 місяців. Однак це орієнтовний підрахунок.

Впевнений, що подальша верифікація приведе лише до збільшення цієї цифри. Це природно, оскільки ворог використовує так звані "м'ясні атаки" особового складу як головний метод ведення війни,

– зазначив полковник.

До речі, у середньому за добу на Лиманському та Бахмутському напрямку ворог використовує близько 25 тисяч снарядів, тобто снарядного голоду терористи не відчувають.

"Такі заяви глави ПВК "Вагнера" пов’язані, найімовірніше, з тим, що він взяв на себе занадто багато обіцянок зі взяття Бахмута та придумує ці нісенітниці про снарядний голод, оскільки, крім втрати живої сили, ніяких перемог за ним немає", – вважає Череватий.

Актуальні втрати росіян на фронті

За минулу добу на Бахмутському напрямку було знищено понад 120 окупантів, 64 солдати зазнали поранень. Також підбито ворожий танк Т-72, ліквідовано 2 станції радіоелектронної боротьби, 5 польових складів.

Станом на 8 травня від початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилась вже на 194 970 окупантів. За минулу добу наші захисники ліквідували 540 солдатів. Втрати у техніці: