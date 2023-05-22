ЗСУ відновили тактичну ініціативу навколо Бахмута, росіянам знадобиться підкріплення, – ISW

Російські війська втратили частину територій навколо Бахмута. А українське просування може призвести до тактичного оточення сил "Вагнера" у місті-фортеці.

Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. За словами аналітиків, російські терористи безуспішно намагаються відновити втрачені позиції.

Зверніть увагу Невдовзі капкан закриється, – полковник запасу припустив, як розвиватиметься ситуація в Бахмуті

ЗСУ відновили тактичну ініціативу навколо Бахмута

Так, загарбники втратили частину територій навколо Бахмута, а постійне українське просування може призвести до тактичного оточення вагнерівців у місті.

Українська 3-я окрема десантно-штурмова бригада днями заявила, що контратаки бригади розширили український наступ у районі Бахмута до 1 750 метрів у ширину та 700 метрів у глибину у невстановленому районі.

Російські сили, такі як 72-а окрема мотострілецька бригада, безуспішно намагаються відновити втрачені позиції та відповісти на українські контратаки на флангах Бахмута. Таким чином, українські захисники відновили тактичну ініціативу навколо міста-фортеці.

У Генштабі України повідомляли, що звичайні сили Росії вели безуспішні наступальні дії на південь від Іванівського (6 кілометрів на захід від Бахмута), у напрямку Григорівки (приблизно 6 кілометрів на північний захід від Бахмута) і в напрямку Білої Гори (12 кілометрів на південний захід від Бахмута). Окрім цього, російські блогери також наголошували на невдалі ворожі штурми на флангах міста-фортеці.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Напередодні командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських воїнів та командирів на передовій на Бахмутському напрямку. Він заявив, що Сили оборони продовжують наступальні дії на флангах поблизу Бахмуту.

"Попри те, що ми зараз контролюємо околиці міста, значення його оборони не втрачає свого сенсу", – зазначив Сирський.