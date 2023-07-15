Суттєві здобутки на Бахмутському напрямку: військовий розповів про успіх ЗСУ

Російські окупанти намагаються протистояти Збройним Силам України на східному фронті. Однак завдяки щоденним зусиллям Сил оборони вдається не лише відбивати атаки ворога, а й просуватися на найскладніших напрямках.

Росіяни досі мають чималі резерви як живої сили, так і техніки. Але попри це вони не мають великих успіхів у наступальних діях. А ось українським військовим є чим похвалитись. Про це 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко.

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На Бахмутському напрямку в Сил оборони є суттєві здобутки. Збройні сили просуваються вперед по флангах. Ворога вдалось витіснити й вибити.

Коли я кажу вибити – це означає буквально вибити. Вигризається кожен метр нашої землі на панівних висотах і низці важливих для нас плацдармів. Просування вперед ведуться щоденно,

– наголосив Юрій Федоренко.

Яка тактика в росіян

Окупанти намагаються на відрізках фронту, де Сили оборони проводять ударно-штурмові дії, концентрувати резерв з підготовленим складом.

Переважно на передній лінії у них є вояки, які хоча б зброю у руках можуть тримати. Фіксують там військових зі "Шторм Z".

"Ними керівництво російської окупаційної армії достатньо вдало намагається проводити розмінування. Живою силою, мається на увазі, не рахуючи їх. Так чи інакше, загрозу для Сил оборони вони несуть. Подекуди суттєво", – зазначив військовий.

На передній лінії також багато мобілізованих, які абсолютно не цікавлять керівництво. Вже в другому ешелоні стоять контрактники. Серед їхніх функцій – не дати втекти мобілізованим і представникам "Шторм Z".

Де Сили оборони просуваються активніше, залучають "елітні загони". Там і десантники, і представники ФСБ, і спеціальні снайперські групи, щоб стабілізувати ситуацію. Противник пручається як може, але під натиском Сил оборони, об'єктивно вдалося досягнути суттєвих успіхів,

– наголосив Федоренко.

Зокрема, українські захисники фактично щоденно вражають ворожі склади з БК. В цьому допомагає і розвідка, і артилерійські засоби.

Юрій Федоренко про ситуацію на східному фронті: дивіться відео

ЗСУ знищують штурмовий потенціал ворога

Загалом на східному фронті в російських окупаційних військ залишається можливість вчиняти ударно-штурмові дії. Переважно вони тиснуть на Мар'їнському та Авдієвському напрямках, намагаються штурмувати й на Сватівському та Лиманському напрямку.

Але попри те, що в росіян є резерви живої сили та техніки, вогневих засобів, вони не мають успіхів в наступальних діях.

Сили оборони в щоденній складній цілодобовій боротьбі утримують наявні позиції. При цьому противник зазнає суттєвих втрат. Тобто Сили оборони знищують ударно-штурмовий потенціал противника,

– наголосив Юрій Федоренко.

Зараз ведеться системна робота з залученням аеророзвідувальних компонентів, зокрема БпЛА. Усе для того, аби вести ефективну контрбатарейну боротьбу.

Крім того, зараз на фронті часто застосовують БпЛА ударного типу дії, як в денний, так і в нічний час.

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