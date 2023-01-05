Попри постійні обстріли у Бахмуті досі лунає музика – щемливе відео

Окупанти вже зруйнували понад 60% Бахмута. Втім, всупереч російським обстрілам у місті досі лунає музика.

У мережі поширили відео, як український захисник грає на піаніно у Бахмуті. Від побаченого неможливо стримати емоції.

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На оприлюднених кадрах наш воїн грає на піаніно. На фоні – розбите вікно та постійні звуки обстрілів.

Понад 60% Бахмуту зруйновано, але там досі лунає музика. Попри постійні обстріли. Вистоїмо,

– наголосили в Міністерстві культури.

, що на початку грудня мережа буквально вибухнула емоціями від ще одного відео з Бахмута. Там, у розбитій росіянами церкві зіграв на вцілілому фортепіано український волонтер. Потужне відео можете переглянути тут

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